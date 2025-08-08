El DAX apunta alto mientras Europa cierra la semana con tono optimista

Los índices europeos suben en el último día de la semana, cerrando un período en general exitoso respaldado por sólidas ganancias corporativas a pesar de las persistentes tensiones comerciales.
Los únicos índices con pérdidas son el DAX 40 (-0,36%) y el Wig Polaco (-0,60%). Mientras tanto, el índice austriaco, el IBEX 35 y el MIB de Italia subieron un 0,60% cada uno, mientras que el FTSE británico y el CAC 40 de Francia subieron alrededor de un 0,10%. Ya hemos superado aproximadamente el 80% de las ganancias de la temporada europea, con un crecimiento de los beneficios sorprendentemente superior en aproximadamente un 14% respecto a las previsiones, lo que compensa los datos de ventas más débiles.
Entre los sectores con mejor desempeño se encuentran el industrial, el sanitario y el de bienes de consumo. Fuente: Bloomberg Finance L.P.
Durante la última semana, los inversores también se centraron en los acontecimientos políticos y comerciales. Los aranceles estadounidenses sobre las economías regionales han entrado en vigor. Algunos países lograron negociar reducciones parciales, pero Suiza abandonó Washington sin un acuerdo y ahora se enfrenta a un arancel del 39% sobre las exportaciones. La renta variable suiza se recupera ligeramente tras una caída previa provocada por la decepción por el resultado de los aranceles, con las aseguradoras y las inmobiliarias en el punto de mira regional.
El sentimiento también se vio impulsado por el anuncio de una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Los mercados europeos depositan esperanzas en la cumbre para un alto el fuego en Ucrania. Mientras tanto, el Banco de Inglaterra recortó ayer los tipos de interés en 25 puntos básicos por mayoría. Sin embargo, no se garantizan nuevos recortes, lo que fortaleció la libra.
El Dax 40 se mantiene cerca de máximos
El Dax 40 bajó un 0,36% hoy, hasta los 24.196 puntos. Sin embargo, se mantiene cerca de máximos históricos y continúa consolidándose por encima del soporte clave de los 23.200 puntos
Acciones Principales
-
Munich Re (MUV2.DE) ha bajado más de un 7% tras reducir su previsión de ingresos por seguros para 2025 de 64.000 millones de euros a 62.000 millones de euros debido a las tendencias comerciales y los vientos en contra del mercado cambiario, a pesar de haber registrado un beneficio trimestral récord de 2.100 millones de euros y mantener su objetivo de beneficio neto para todo el año de 6.000 millones de euros.
-
Rheinmetall (RHM.DE) subió un 3% a pesar de que las ventas del segundo trimestre (2.430 millones de euros) y el EBIT (236 millones de euros) no alcanzaron las expectativas. La compañía alegó retrasos en la adjudicación de contratos debido a cambios políticos en Alemania. Sin embargo, mantuvo las previsiones, lo que impulsó el precio de la acción.
-
Allianz (ALV.DE) cae un 1,50% a pesar de haber aumentado sus previsiones para el segundo trimestre, con un beneficio neto que ha subido un 13% gracias a los sólidos resultados en el segmento de seguros generales y de responsabilidad civil; la compañía ha reafirmado sus objetivos para todo el año.
-
Zurich Insurance (ZURN.CH) bajó un 0,76 % después de que su director ejecutivo expresara su escepticismo sobre la estrategia arancelaria de EE. UU. Sin embargo, la compañía registró un aumento del 6 % en su beneficio operativo en el primer semestre, impulsado por la mayor demanda de pólizas de riesgos climáticos.
