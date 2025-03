📈El DAX sube un 2,71%

El sector de defensa impulsa el crecimiento en Europa 馃毃 Los inversores en los mercados europeos est谩n siguiendo de cerca los acontecimientos geopol铆ticos relacionados con la resoluci贸n del conflicto en Ucrania. Durante el fin de semana, pol铆ticos europeos se reunieron en Londres para discutir los detalles de una propuesta europea para un alto el fuego parcial. Las conclusiones de la reuni贸n indican un enfoque creciente por parte de los l铆deres europeos en la seguridad del continente, lo que sugiere un aumento en el gasto en defensa. Los mercados est谩n tomando conciencia de que la responsabilidad de estabilizar la situaci贸n en Ucrania se est谩 trasladando hacia Europa. Como resultado, los principales beneficiados hoy incluyen el sector de defensa europeo. La francesa Thales ha subido m谩s de un 15%, la alemana Rheinmetall ha aumentado m谩s de un 14%, y la italiana Leonardo ha registrado un alza cercana al 16%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

Las naciones europeas han aumentado significativamente sus presupuestos de defensa en 2024, y es muy probable que estos valores sigan siendo elevados en 2025. (Fuente: Bloomberg Financial LP) Las ganancias en este sector est谩n impulsando un sentimiento positivo en los principales 铆ndices europeos hoy. El DAX sube cerca de un 3%, superando nuevamente los 23.000 puntos, mientras que el SMI de Suiza ha subido un 1,4%, el CAC 40 de Francia tambi茅n ha aumentado un 1,4%, y el IT 40 de Italia ha avanzado m谩s de un 2,2%. El FTSE 100 del Reino Unido muestra un incremento m谩s moderado, con una subida de aproximadamente 1%. DAX (Intervalo D1) El reciente impulso alcista en el DAX ha sido impresionante. Hoy, el 铆ndice alem谩n ha sumado otro 2,71%, alcanzando los 23.200 puntos, con un aumento en lo que va del a帽o (YTD) del 16,20%. En caso de una correcci贸n, los niveles clave de soporte para los compradores se encuentran en torno a los 23.000 puntos y 22.200 puntos. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "