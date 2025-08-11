El Dax40 alemán pierde impulso

A pesar de las ganancias iniciales, los futuros basados en los principales índices están perdiendo valor. El Dax40 alemán baja actualmente un 0,4%, mientras que el Eurostoxx50 baja un 0,33%. La industria de defensa presenta un rendimiento débil hoy, mientras que la farmacéutica se recupera gracias a las noticias corporativas favorables. No se prevé la publicación de datos macroeconómicos significativos para el mercado durante la sesión de hoy. Por este motivo, los inversores se centrarán en las noticias corporativas y los comentarios geopolíticos.

Volatilidad actual observada en el mercado europeo en general. Fuente: xStation





El Dax40 alemán ha bajado un 0,50 % en la sesión de hoy y está probando las zonas de soporte establecidas por la media móvil de las Bandas de Bollinger, que representa la dinámica de los movimientos de las últimas 12 sesiones. Mientras el Dax alemán se mantenga por encima de estas zonas y de la barrera de la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico), la tendencia alcista general a largo plazo se mantendrá. El nivel de resistencia más importante actualmente se mantiene en el rango de máximos históricos recientes. Tras una posible ruptura por debajo de los niveles de soporte mencionados, el punto de control en el gráfico podría ser el mínimo desde el 1 de agosto, cuando se observó un aumento de la volatilidad del mercado. Fuente: xStation

Noticias de mercado

Los funcionarios del Banco Central Europeo tienen la intención de esperar hasta diciembre para el próximo recorte de tipos de interés, que probablemente será el último paso del actual ciclo de política monetaria. Los analistas bursátiles también están modificando sus previsiones sobre un posible recorte de tipos. Posponer la decisión hasta finales de año da a las autoridades del BCE más tiempo para evaluar el impacto de las perturbaciones comerciales derivadas de las medidas de la administración estadounidense y los nuevos aranceles. Esto les permitirá analizar la situación económica tras el tercer trimestre con mayor precisión y estimar mejor la evolución del crecimiento y la inflación en los próximos meses.

Las acciones de la empresa alemana Rheinmetall (RHM.DE) cayeron más de un 4% la mañana del lunes en la Bolsa de Fráncfort. Esta caída se debe a la preocupación de los inversores por el posible fin del conflicto en Ucrania y las conversaciones entre Trump y Putin, que podrían resultar en recortes del gasto público en el sector armamentístico.

La compañía energética danesa Ørsted (ORSTED.DK) anunció el lunes la suspensión de la venta parcial del proyecto eólico marino Sunrise en Nueva York. En su lugar, la compañía planea recaudar 60 000 millones de coronas danesas (aproximadamente 8 000 millones de dólares estadounidenses) mediante una emisión de acciones. Ørsted explicó que, debido a los importantes cambios adversos en el mercado estadounidense de energía eólica marina, ya no es posible completar la venta de acciones prevista inicialmente ni la estructura financiera del proyecto en condiciones favorables.

Las acciones de la compañía farmacéutica Novartis (NOVN.CH) subieron más de un 3% hoy después de que la compañía anunciara que ambos ensayos clínicos de fase III de inalumab cumplieron sus objetivos primarios.

Las acciones de GSK (GSK.UK) subieron un 0,8% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) otorgara revisión prioritaria a la gepotidacina, el antibiótico de nueva generación de la compañía utilizado para tratar la gonorrea sin complicaciones. La posible aprobación proporcionaría un tratamiento oral eficaz para una infección grave que muestra una creciente resistencia a los antibióticos disponibles actualmente. Se espera una decisión regulatoria en diciembre.

Las acciones de Marks & Spencer (MKS.UK) subieron un 2,4% hoy después de que la compañía reanudara la aceptación de pedidos de ropa a través de su sistema "click and collect" luego de una pausa de casi cuatro meses causada por un ciberataque y robo de datos.

