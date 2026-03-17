Da comienzo la sesión bursátil del martes en la bolsa europea. En estos momentos, los contratos de futuros apuntan a descensos en la mayoría de los índices del "Viejo Continente". Esto se debe a que los precios del petróleo y el dólar estadounidense se han recuperado tras una avalancha de informes contradictorios y algo caóticos sobre la inestabilidad en Oriente Medio.

El calendario macroeconómico de hoy está cargado, pero conviene estar atentos a los siguientes datos a corto plazo: las cifras finales del IPCA de Italia (febrero), los índices de confianza económica ZEW de Alemania y la Eurozona (marzo), el informe semanal de ADP sobre el empleo en EE. UU., la balanza comercial de Japón (febrero), las declaraciones de Nagel del BCE y los datos de oferta del Reino Unido y EE. UU.

Fuente: xStation