📉 El DE40 cae casi un 1 %

Los índices europeos retroceden por el aumento de tensiones arancelarias Los mercados bursátiles europeos, que habían iniciado el año con un rendimiento notable frente a EE. UU., atraviesan ahora una fase de alta volatilidad. Tras un primer semestre sólido, impulsado por la recuperación cíclica y la mejora de la confianza inversora, abril marcó un punto de inflexión. El anuncio y posterior suspensión de aranceles recíprocos alteró el panorama: mientras los mercados estadounidenses repuntaron con fuerza y las previsiones de beneficios mejoraron, las expectativas de utilidades en Europa comenzaron a deteriorarse. Los inversores europeos enfrentan ahora la amenaza inminente de aranceles más agresivos. Aunque inicialmente se contemplaba una tasa general del 10 %, el presidente Trump ha sugerido tarifas de hasta el 30 %, y las estimaciones de consenso se sitúan en un rango del 15–20 %. Incluso en ese rango, el impacto podría restringir aún más las perspectivas de crecimiento para los exportadores europeos, especialmente en sectores expuestos a la demanda estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ola de advertencias de beneficios en Europa La ansiedad por los aranceles se refleja en una creciente serie de advertencias corporativas: ASML moderó su guía de ventas debido a la incertidumbre global.

BASF , el gigante químico alemán, reportó una fuerte caída de beneficios y recortó su previsión , citando debilidad en las utilidades operativas y ventas afectadas por los aranceles de EE. UU. y la menor demanda mundial.

Stellantis sorprendió con una pérdida neta de 2.700 millones USD en el primer semestre, atribuida a aranceles estadounidenses, reestructuración y menores envíos. Los volúmenes en Norteamérica cayeron significativamente, reflejando el costo directo de las restricciones comerciales. Empresas como Covestro, Solvay, Ericsson, Volvo y Renault también han lanzado advertencias sobre presión en márgenes o pérdidas crecientes. En particular, Volvo está reduciendo su capacidad de producción en Norteamérica ante la caída de la demanda provocada por los nuevos aranceles. SAP publica resultados esta noche La tecnológica alemana SAP, uno de los principales impulsores del DAX, presenta resultados esta noche. En su último informe, mostró crecimiento en el negocio en la nube y aumento de ingresos totales, aunque la dirección mantiene una postura cauta frente al entorno económico y comercial global. Expectativas de beneficios a la baja desde abril Fuente: Bloomberg Finance LP Las estimaciones de crecimiento del BPA para empresas expuestas a aranceles han sido recortadas de forma continua desde el inicio del 2T, en contraste con el optimismo observado en el primer trimestre. El ajuste refleja la creciente incertidumbre económica y los riesgos comerciales persistentes. Fuente: Bloomberg Finance LP Perspectiva técnica del DE40 El índice alemán DE40 (DAX 40) cae cerca de un 1 % en la sesión de hoy. Un nivel de soporte clave se sitúa en los 24.000 puntos. Una ruptura decisiva por debajo de ese nivel podría acelerar las ventas hacia los 23.500 puntos, zona que coincide con los máximos históricos de marzo y representa un retroceso técnico del repunte posterior al desplome arancelario de abril.

