Disminuye la incertidumbre arancelaria

La atención del mercado se centra en los acontecimientos relacionados con el comercio y los resultados de las grandes tecnológicas (Tesla y Alphabet) Tras el anuncio de un acuerdo comercial clave entre Japón y EE. UU., el optimismo generalizado se extendió a los mercados debido a las condiciones más favorables que finalmente aceptó Trump. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, con la disminución de la incertidumbre comercial, se espera que los asuntos internos de Japón, como el nuevo equilibrio de poder en el parlamento y la política del banco central, recuperen la atención del mercado. Continúan las conversaciones arancelarias El acuerdo con Japón también centra la atención en las conversaciones entre la UE y EE. UU. Trump ha calificado al bloque como uno de los negociadores más duros, y la inminente imposición de aranceles del 30% ya ha impulsado las conversaciones sobre el primer uso del Instrumento Anticoerción (ICA) de la UE. En Norteamérica se publicarán los datos de los mercados inmobiliarios de EE. UU. y Canadá, junto con el informe de la EIA sobre materias primas energéticas.

