El desplome del cacao en 2025: resaca del shock, alivio parcial y rebotes técnicos

La baja responde a expectativas de mejor oferta y a una demanda más cautelosa , aunque persisten riesgos estructurales en África Occidental.

El cacao acumula una caída cercana a -49% en 2025 , reflejando la corrección tras un shock de escasez extremo y máximos históricos.

El desplome del cacao en 2025, casi -49% en el año, pese al rebote de hoy es, sobre todo, la “resaca” de un shock anterior. Tras marcar máximos cercanos a US$13.000 por tonelada, cuando el mercado llegó a pagar primas extraordinarias para asegurar suministro, el precio pasó a descontar un escenario menos extremo, con mejores perspectivas de cosecha y señales de demanda más cautelosa luego del golpe que recibió la industria del chocolate.

En el ciclo 2024/25, el rally forzó a los fabricantes a operar con costos excepcionales, lo que derivó en subidas de precios al consumidor, reducción de gramajes y ajustes de formulación. Esa combinación suele enfriar el consumo marginal y, cuando el mercado percibe que el “peor caso” de escasez comienza a despejarse, el ajuste de precios tiende a ser violento, porque hay mucho posicionamiento acumulado que se desarma rápidamente.

La paradoja es que el mercado puede sentirse más cómodo en el margen y, aun así, seguir enfrentando riesgos estructurales, subinversión, enfermedades y estrés climático en África Occidental. El precio cae por expectativas, pero el piso no necesariamente se vuelve estable de un día para otro.

El ángulo corporativo: alivio de márgenes, pero con rezago

Esto conecta directamente con la lectura corporativa. La baja del cacao es un alivio potencial para los márgenes, pero no es inmediato. Las grandes compañías no compran spot todos los días, trabajan con inventarios y coberturas tomadas cuando el cacao estaba en niveles muy elevados. Además, vienen de meses en los que trasladaron costos al consumidor para sostener rentabilidad.

Por eso, el consenso que aparece en los reportes es coherente, aunque el commodity haya caído con fuerza, el chocolate no se abarata de inmediato, porque el costo promedio que corre por la cadena aún refleja compras pasadas y porque revertir reformulaciones o estrategias comerciales no es trivial. En este contexto, mensajes del tipo Goldman Sachs, que describen al cacao como un “viento de cola” para firmas como Hershey, son más una lectura hacia 2026 que un catalizador del día, si el cacao se mantiene lejos de los máximos y la industria vuelve a contratar insumos a niveles más bajos, ahí sí aparece la expansión de margen que el mercado empieza a anticipar.

Flujos mecánicos y rebotes técnicos

En el corto plazo, además, hay un componente de flujo mecánico que puede distorsionar el precio. La inclusión del cacao en el Bloomberg Commodity Index y el rebalanceo asociado, con estimaciones que apuntan a compras relevantes a inicios de enero, tienden a atraer demanda no discrecional justo cuando la liquidez estacional es menor.

Esta combinación es una receta típica para rebotes técnicos: un mercado castigado, con posicionamiento liviano tras el sell-off, más un comprador “forzado” que entra por calendario. Aun así, el mercado no declara victoria: el foco vuelve a la evidencia dura de oferta, arribos a puertos, calidad del grano, ritmo de exportación, y a inventarios, que han venido bajando, recordando que el balance “anual” puede mejorar mientras la disponibilidad inmediata sigue siendo estrecha.

Análisis técnico del cacao: rango definido, sin confirmación de giro

Desde una lectura técnica, el cacao sigue en modo rango.

Resistencia clave: US$6.000–6.070 , techo del rectángulo y zona donde el precio ha fallado repetidamente.

Soportes: US$5.820 y luego US$5.680 .

El precio se apoya sobre la SMA200 (~US$5.716) —señal de intento de construcción de piso—, pero continúa peleando con la SMA50 (~US$5.933), consistente con un rebote más técnico que de tendencia.

En otras palabras, para dejar atrás la narrativa del “peor colapso anual en décadas”, el mercado necesita romper y sostenerse por arriba del techo del rango. Mientras eso no ocurra, cada rebote corre el riesgo de convertirse en oportunidad de venta en resistencia.

