El dólar cae en Chile ante perspectivas moderadas sobre futuros recortes del Banco Central

La cotización del dólar comenzó la jornada con un retroceso frente al peso chileno, en un contexto donde las expectativas sobre la política monetaria del Banco Central de Chile (BCCh) se han moderado. La reciente decisión unánime del organismo de reducir la tasa de interés en 25 puntos básicos refleja una postura prudente ante los riesgos inflacionarios que persisten en el país. Factores clave en la caída del dólar Riesgos inflacionarios en Chile:

A pesar del inicio del ciclo de recortes de tasas, el BCCh mantiene su atención en la inflación, que sigue siendo una amenaza latente. Esto limita el espacio para ajustes más agresivos, dando estabilidad al peso chileno. Diferenciales de tasas:

La política monetaria más cautelosa del BCCh, sumada a señales de que la Reserva Federal (Fed) podría concluir su ciclo de endurecimiento, ha favorecido los diferenciales de tasas entre ambos países. Esto impulsa la demanda del peso frente al dólar. Expectativas sobre la Fed:

El mercado centra su atención en la próxima reunión de la Fed. Las proyecciones económicas y los comentarios sobre el futuro de las tasas en EE. UU. tendrán un efecto determinante en los mercados emergentes, incluido Chile. USDCLP M15 Fuente: xStation 5 Escenarios probables para el tipo de cambio Ciclo de recortes en EE. UU. :

Si la Fed adopta un tono más dovish y señala futuros recortes de tasas, el dólar en Chile podría descender hacia niveles cercanos a 980 pesos .

Postura restrictiva de la Fed:

Por el contrario, si la Fed mantiene un discurso más restrictivo, el dólar podría rebotar hacia la zona de 990 pesos, respaldado por un fortalecimiento global del billete verde. En el corto plazo, el equilibrio del tipo de cambio dependerá tanto de los datos macroeconómicos internos como de las señales provenientes de la Fed, que determinarán el flujo de capitales hacia economías emergentes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "