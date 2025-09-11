El dólar cae tras repunte de solicitudes de desempleo; el IPC de EE. UU. en línea no provoca grandes movimientos 📌

BST, Estados Unidos – Datos de inflación de agosto:
IPC: actual 0,4% intermensual; previsión 0,3% intermensual; previo 0,2% intermensual.
IPC: actual 2,9% interanual; previsión 2,9% interanual; previo 2,7% interanual.
IPC subyacente: actual 0,3% intermensual; previsión 0,3% intermensual; previo 0,3% intermensual.
IPC subyacente: actual 3,1% interanual; previsión 3,1% interanual; previo 3,1% interanual.
El EUR/USD sube tras la publicación, aunque el mercado en parte ya anticipaba datos por debajo del consenso después de la sorpresa del PPI de ayer. Las cifras están en línea con las expectativas, y un recorte de tasas por parte de la Fed la próxima semana parece ahora casi seguro. No obstante, no se espera un ajuste superior a 25 puntos básicos.
Estados Unidos – Datos de empleo de agosto:
Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: actual 263K; previsión 235K; previo 236K.
Fuente: xStation5
La reacción en el EUR/USD está impulsada principalmente por el fuerte repunte en las solicitudes de desempleo, que alcanzan su nivel más alto desde octubre de 2021. Combinado con unos datos más débiles de NFP y ADP, este escenario envía una señal clara a la Fed para que centre su atención en la segunda parte de su doble mandato: el desempleo. Las cifras del IPC estuvieron en línea con las expectativas y, por ahora, no deberían representar una gran preocupación para los responsables de política monetaria de la Fed.
Ahora, los operadores descuentan plenamente tres recortes de tasas de la Fed para finales de 2025.
Fuente: xStation 5
