El dólar canadiense sube tras sólidos datos del mercado laboral en Canadá 💡

Variación neta del empleo en octubre: +66.600 (previsión: -5.000; dato anterior: +60.400)

Tasa de desempleo: 6,9 % (previsión: 7,1 %; anterior: 7,1 %)

Crecimiento salarial por hora de empleados permanentes (interanual): 4,0 % (previsión: 3,5 %; anterior: 3,6 %)

El aumento del empleo en octubre de 2025 se concentró principalmente en el sector de comercio mayorista y minorista, con la creación de 41.000 puestos de trabajo (+1,4 %), compensando la caída de 21.000 empleos registrada el mes anterior.

También se observaron incrementos en:

Transporte y almacenamiento: +30.000 empleos (+2,8 %)

Información, cultura y recreación: +25.000 empleos (+3,0 %)

Aunque el número total de empleados en estas industrias se mantuvo estable en comparación con el año anterior.

Por otro lado, el empleo en la construcción cayó en 15.000 puestos (-0,9 %), manteniéndose relativamente estable frente al año anterior, pero 38.000 por debajo del pico registrado a inicios de 2025.

Entre enero y octubre de 2025, el empleo en el sector industrial cayó en 54.000 puestos (-1,3 %), debido principalmente a la menor ocupación en construcción y manufactura, mientras que el sector servicios sumó 142.000 empleos (+0,8 %).

Fuente: Statcan

¿Operas con datos macroeconómicos para anticiparte al mercado? Usa esta información para tomar decisiones informadas en divisas como el USD/CAD. Abre tu cuenta real en XTB y accede a análisis detallados y cotizaciones en tiempo real:Abre tu cuenta real en XTB