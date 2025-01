El Dólar en Chile Abre a la Baja Impulsado por el Repunte del Cobre

El dólar en Chile inició la jornada con una caída, respaldada por el fortalecimiento del peso chileno gracias a factores tanto locales como internacionales. El repunte del cobre, la principal exportación del país, ha sido el principal catalizador de este movimiento. Factores Locales: Recuperación del Cobre El precio del cobre se encuentra al alza, impulsado por datos económicos positivos en China, principal consumidor mundial del metal. El índice PMI de manufactura chino se situó en terreno expansivo, lo que sugiere un fortalecimiento de su actividad económica. Este escenario ha aumentado la demanda del metal rojo, mejorando las perspectivas económicas para Chile y fortaleciendo al peso chileno. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cobre : Su comportamiento como "termómetro" de la economía chilena sigue siendo clave.

: Su comportamiento como "termómetro" de la economía chilena sigue siendo clave. Impacto directo: La apreciación del peso chileno ha contribuido al retroceso del dólar en el mercado local. Factores Internacionales: Dólar Más Débil A nivel global, el dólar mostró una corrección a la baja tras la especulación de que los asesores del expresidente Donald Trump podrían proponer nuevos aranceles. Incertidumbre comercial : Los mercados reaccionaron con cautela ante la posible implementación de tarifas que afectarían importaciones críticas, lo que debilitó la divisa estadounidense.

: Los mercados reaccionaron con cautela ante la posible implementación de tarifas que afectarían importaciones críticas, lo que debilitó la divisa estadounidense. Movimiento del dólar: La incertidumbre favoreció monedas emergentes como el peso chileno, que se apreció frente al dólar. Perspectivas del Tipo de Cambio El análisis técnico respalda la tendencia observada en el mercado. En el gráfico se evidencia una relación inversa entre el precio del cobre (línea naranja) y el tipo de cambio USDCLP (velas). Dólar (USDCLP) : Tras superar los 999 pesos , encontró resistencia cercana a los 1005 , mostrando un retroceso posterior.

: Tras superar los , encontró resistencia cercana a los , mostrando un retroceso posterior. Cobre: Registró un repunte significativo, representado por la flecha azul y el círculo marcado en el gráfico, lo que impulsó el fortalecimiento del peso chileno. El tipo de cambio podría oscilar entre 110 y 105 pesos si los precios del cobre continúan su trayectoria alcista. No obstante, la región de los 987 - 999 pesos, marcada en el gráfico como soporte, será clave para definir próximos movimientos. La estabilidad dependerá de la evolución del cobre y de las condiciones globales de incertidumbre comercial. Fuente: xStation 5

