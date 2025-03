El dólar en Chile cae por debajo de los 950 pesos ante debilidad global y alza del cobre

El tipo de cambio del dólar en Chile ha registrado una caída en la jornada de hoy, ubicándose por debajo de los 950 pesos por dólar. Esta baja responde a una combinación de factores tanto internacionales como locales que han impulsado la apreciación del peso chileno. Factores internacionales: debilitamiento del dólar en los mercados globales El dólar ha mostrado una tendencia bajista a nivel global debido a recientes datos económicos en Estados Unidos: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Revisión a la baja del PIB : Las cifras de crecimiento económico en EE.UU. fueron corregidas a la baja, lo que ha generado especulación sobre una postura más flexible de la Reserva Federal en materia de política monetaria.

Datos laborales débiles: Los subsidios por desempleo en EE.UU. superaron las expectativas, lo que refuerza la idea de un enfriamiento en el mercado laboral. Esto reduce la presión para nuevas alzas en las tasas de interés, debilitando al dólar. Factores locales: impulso del cobre y flujos de inversión A nivel local, dos factores han favorecido la apreciación del peso chileno: Alza en el precio del cobre : El metal, principal producto de exportación de Chile, ha registrado un repunte impulsado por expectativas de mayor demanda en China y factores técnicos en el mercado de materias primas.

Aumento en la inversión extranjera: La entrada de flujos de capital ha fortalecido al peso, contribuyendo a la caída del tipo de cambio. Perspectivas del tipo de cambio Si la tendencia bajista se mantiene, el dólar podría continuar su descenso hacia los 945 pesos por dólar. No obstante, un repunte de la moneda estadounidense o una caída en el precio del cobre podrían llevarlo nuevamente hacia la zona de los 950 pesos por dólar.

