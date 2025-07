La sesión en la región Asia-Pacífico se mantiene estable, con variaciones de índice que no superan el 0,30 %. Los índices chinos han bajado entre un 0,10 % y un 0,30 %. El dólar vuelve a caer El dólar vuelve a ser una de las divisas más débiles del mercado tras las sugerencias de Donald Trump de recortar los tipos de interés e implementar cambios en la Reserva Federal. El presidente enfatizó la necesidad de evitar la deuda con intereses altos e impulsó recortes de tipos. Las principales divisas, como el euro, inicialmente se recuperaron, pero posteriormente se estabilizaron. El USD/JPY cayó hacia 143,800 tras fluctuaciones iniciales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La producción industrial de Japón aumentó un 0,5 % intermensual, muy por debajo de las expectativas (+3,4 %). En términos anuales, la producción cayó un -1,8 % frente a una previsión del +1,6 %. Las previsiones siguen siendo débiles, en parte debido a los aranceles estadounidenses, aunque el índice Nikkei alcanzó su máximo en 11 meses. El PMI manufacturero de China de junio se situó en 49,7, lo que marca el tercer mes consecutivo de contracción. El sector continúa sufriendo la debilidad de la demanda interna y las tensiones comerciales en Estados Unidos. El PMI de servicios subió a 50,5, lo que indica expansión, especialmente entre las grandes y medianas empresas. Eventos macroeconómicos Canadá ha eliminado el impuesto a los servicios digitales que tenía previsto aplicar a las empresas tecnológicas estadounidenses para reanudar las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Trump y el presidente canadiense, Carney, acordaron reiniciar las negociaciones, con el objetivo de alcanzar un acuerdo para el 21 de julio. El dólar canadiense se fortaleció tras la noticia. En Estados Unidos, los miembros de la Reserva Federal, Bostic y Goolsbee, pronunciarán discursos sobre las perspectivas económicas y la política monetaria. Bostic hablará en Londres a las 14:00 GMT y Goolsbee en el Festival de Ideas de Aspen. Representantes del BCE, entre ellos Christine Lagarde y Luis de Guindos, intervendrán en el Foro del BCE en Sintra, donde debatirán los cambios macroeconómicos y las respuestas de la política monetaria. Michael Saylor insinuó en un tuit otra compra de Bitcoin, lo que posiblemente marcará la undécima semana consecutiva de compras. El 23 de junio, su empresa compró 245 BTC por un valor de 26 millones de dólares, aumentando sus tenencias a 592.345 BTC.

