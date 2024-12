El dólar en Chile retrocede impulsado por medidas económicas en China

El dólar en Chile inició la jornada con una caída aproximada del 0,3%, situándose cerca de los 970 pesos por dólar, en respuesta a una combinación de factores internacionales y locales. Las decisiones del Politburó en China han sido el principal catalizador de este movimiento, marcando un cambio en la política económica del gigante asiático. Claves del movimiento del dólar en Chile Medidas de estímulo en China: El Politburó anunció un enfoque estratégico que incluye políticas fiscales más proactivas y una postura monetaria más flexible.

Esta es la primera flexibilización monetaria desde 2021, lo que refuerza la expectativa de una mayor demanda de materias primas como el cobre.

El objetivo de estas medidas es estimular el consumo interno, estabilizar el mercado inmobiliario y robustecer el sector financiero. Impacto en el mercado del cobre: El precio del cobre, principal producto de exportación chileno, registró un repunte impulsado por la expectativa de mayor demanda china.

Aunque las exportaciones chilenas de cobre han disminuido y la balanza comercial mostró una leve contracción, los mejores precios internacionales compensan parcialmente estos descensos. Reacción del tipo de cambio: El peso chileno se fortaleció frente al dólar gracias a las mejores expectativas económicas internacionales y la recuperación del precio del cobre.

El tipo de cambio podría acercarse a niveles de 965 pesos si se consolidan las perspectivas optimistas sobre la economía china. Contexto local y perspectivas Aunque los datos locales reflejan cierta debilidad en las exportaciones y la balanza comercial, el panorama económico para Chile se ve favorecido por la recuperación del cobre y el ajuste de las políticas en China. Estos elementos no solo alivian las presiones cambiarias, sino que también generan un entorno más favorable para la estabilidad macroeconómica. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil USDCLP M15 Fuente: xStation 5

