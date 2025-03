El dólar en Chile se consolida bajo los 930 tras presión bajista internacional del dólar

El par USDCLP registró una sesión bajista este lunes, manteniéndose por debajo de los 930 y tocando mínimos intradía en torno a los 921, niveles no vistos desde octubre de 2024. Si bien en la apertura se observaron presiones a la baja, el tipo de cambio logró estabilizarse en torno a los 927, mostrando una leve recuperación desde sus mínimos, pero sin romper la tendencia bajista predominante. Factores clave que fortalecen al peso chileno: Caída del dólar a nivel internacional , que acumula una pérdida superior al 5,4% en los últimos dos meses.

Fuerte desempeño de la economía chilena , lo que ha reforzado la moneda local.

Recuperación parcial del precio del cobre , a pesar de que ha comenzado a perder fuerza compradora.

La tendencia alcista de fondo del tipo de cambio sigue intacta desde inicios de año, aunque ha sido moderada por estos factores. Este comportamiento sugiere que el mercado podría estar evaluando una posible continuación de las caídas hacia niveles de 915, siempre que no se rompan resistencias técnicas clave. Por el contrario, un quiebre sostenido por encima de los 930 podría reactivar el impulso hacia los 943, 951 o incluso 959, que marcan resistencias técnicas relevantes en el gráfico. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Niveles técnicos destacados: Soporte inmediato: 921,99

Resistencias clave: 943,38 – 951,09 – 959,72

Tendencia predominante: Bajista de corto plazo, con rebotes puntuales Mirada hacia la FED y riesgos políticos en EE. UU. Durante la semana se espera una serie de intervenciones públicas de miembros de la Reserva Federal (FED), lo que podría introducir mayor volatilidad en los mercados de divisas. A pesar de una inflación más contenida, persiste la incertidumbre debido a la política monetaria aún cambiante y al posible impacto de la agenda proteccionista de Donald Trump, en caso de una reelección. "El escenario actual está marcado por alta incertidumbre y señales técnicas mixtas. Si bien la presión bajista se mantiene, los mercados estarán atentos a los próximos mensajes desde la FED."

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "