Leer más

El dólar estadounidense pierde terreno por segundo día consecutivo

09:01 16 de septiembre de 2025

El dólar estadounidense continuó debilitándose este martes, con el índice dólar (USDIDX) retrocediendo un −0,30% al inicio de la sesión europea. El movimiento refleja las crecientes expectativas de un recorte de 25 puntos base por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión, así como la anticipación de una rueda de prensa con tono dovish de Jerome Powell.

Grafico que muestra la debilidad del dolar
 

La política de Trump y la estrategia de devaluación

Uno de los factores más claros que pesan sobre la divisa es la política de Donald Trump.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

El presidente ha expresado públicamente su deseo de devaluar el dólar, y las cifras parecen avalar que lo está consiguiendo: desde comienzos de año, el índice apenas ha tenido un solo mes positivo, confirmando la tendencia bajista.

La debilidad del dólar responde a una combinación de elementos:

  • La guerra comercial en curso.

  • La creciente incertidumbre política interna.

  • Y los recortes de tasas previstos por la Fed, que reducen el atractivo de la divisa en el plano internacional.

Grafico mostrando el desvio padron del dolar
 

Un dólar atrapado en la parte baja de su canal

Desde hace varios meses, el dólar se ha mantenido en la parte baja de su canal de cotización, cerca de la línea de las dos desviaciones estándar.

En condiciones normales, este nivel actuaría como soporte, pero en caso de consolidarse una tendencia bajista prolongada, podría sostenerse en esa franja durante un periodo más largo de lo habitual.

El testeo del soporte clave en 96.1000 puntos

Desde mediados de junio, el dólar ha permanecido dentro del canal de consolidación actual.

La frontera superior ha sido probada en múltiples ocasiones, pero sin lograr una ruptura sostenida que revierta la presión bajista.

Actualmente, el dólar se encuentra acercándose al límite inferior del canal, lo que abre la posibilidad de un nuevo testeo del soporte en torno a los 96.1000 puntos.

Este nivel se perfila como un punto decisivo para los operadores, ya que de perderse podría activar una mayor presión vendedora y consolidar una fase bajista más extensa.

Grafico del indice del dolar
 

Fuente: xStation5.

 

El dólar en busca de un piso en medio de tensiones políticas y monetarias

El retroceso del billete verde refleja la conjunción de factores políticos internos, tensiones comerciales y expectativas de una Fed más flexible, elementos que limitan su capacidad de recuperación.

Con el índice dólar acercándose a niveles críticos de soporte técnico, el mercado se encuentra en un punto de inflexión: una defensa sólida de los 96.1000 puntos podría frenar la caída, mientras que una ruptura abriría la puerta a un nuevo tramo bajista en el corto plazo.

 

 

_______

 

📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

18.09.2025
8:02

¿Qué destacó en la reunión de ayer de la Fed?

La Fed anunció ayer su decisión de recortar los tipos en 25 puntos básicos. Las proyecciones se mantuvieron sin cambios, y el banco...
17.09.2025
21:23

La Fed finalmente recorta las tasas, pero no garantiza nuevos movimientos 💲🎙️

La Fed decidió hoy recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos hasta 4,25%, en línea con las expectativas. La...

 21:19

⏬El Nasdaq 100 cae un 1% durante la conferencia de prensa de la Fed

Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo