El informe de la Universidad de Michigan sugiere una caída en las expectativas de inflación 📌

- Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan: actual 51.0, previsión 50.3, anterior 53.6
Estados Unidos – Informe de inflación de la Universidad de Michigan para noviembre:
-
Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan: actual 51.0 | previsión 50.3 | anterior 53.6
-
El índice de Condiciones Actuales de Michigan: actual 51.1 | previsión 52.3 | anterior 58.6
-
Índice de Expectativas del Consumidor de Michigan: actual 51.0 | previsión 49.0 | anterior 50.3
-
Expectativas de Inflación a 5 Años de Michigan: actual 3.4% | previsión 3.6% | anterior 3.9%
-
Expectativas de Inflación a 1 Año de Michigan: actual 4.5% | previsión 4.7% | anterior 4.6%
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "