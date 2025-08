El dólar neozelandés lidera las divisas G10 tras datos laborales alentadores

El NZDUSD se posiciona hoy como la moneda más fuerte entre las del G10, subiendo 0,4 % frente al dólar de EE. UU., 0,2 % frente al euro y 0,6 % frente al yen. Un dato de desempleo menor al esperado alivia algo las preocupaciones sobre un mercado laboral en sobreenfriamiento, aunque no cambia las expectativas sobre las futuras decisiones del Banco de Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Análisis técnico: rompimiento del estancamiento El par NZDUSD finalmente rompió varios días de estancamiento técnico. Sin embargo, una reversión de la tendencia bajista de corto plazo requerirá que supere la EMA de 100 días (curva púrpura). El optimismo técnico también se contagia al dólar australiano. Fuente: xStation5. Datos laborales: desempleo suave, pero debilitamiento persistente La tasa de desempleo en Nueva Zelanda subió a 5,2 % anual , su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2020. Aunque esto representa una desaceleración, resultó ser menos severo de lo que el mercado temía (5,3 %).

El empleo cayó un 0,1 % trimestral , conforme a las expectativas.

Los salarios aumentaron un 0,6 %, lo cual aporta cierto alivio frente a la presión inflacionaria. El panorama general aún muestra una economía en ralentización, especialmente golpeada por incertidumbres derivadas de la política comercial de EE. UU., dado el vínculo económico con Australia y China. El sector servicios, según los datos de PMI, lleva contrayéndose desde febrero. Fuente: Bloomberg Finance LP Tendencias hacia la política monetaria: ¿fin de la debilidad laboral? Los mercados ya descuentan al menos un recorte de tasas para fines de 2025. La ministra de Finanzas, Nicola Willis, aclaró que dicho dato de desempleo no representa un motivo de celebración. "No estamos satisfechos con este nivel de desempleo y trabajamos todos los días por una economía con más empleos y oportunidades", afirmó. No existe consenso claro entre autoridades y economistas sobre la evolución del desempleo. Willis espera que este término del año disminuya y que las exportaciones crezcan gracias a nuevos acuerdos comerciales —los cuales podrían compensar el impacto de los aranceles de Trump. Sin embargo, Bloomberg Economics advierte que los datos semanales y mensuales siguen mostrando deterioro en el empleo; si esta tendencia persiste, el desempleo podría alcanzar el 5,5 %. Mercado de bonos: diferencial NZ–EE.UU. El spread entre los bonos a 10 años de Nueva Zelanda y EE. UU. se ha mantenido lateral desde abril, reflejando expectativas estables en política monetaria. Fuente: XTB Research El NZDUSD refuerza su fortaleza como respuesta tanto técnica como fundamental a datos laborales menos débiles de lo esperado. Aunque el crecimiento sigue frágil, la moneda responde con optimismo prudente, mientras el mercado navega entre expectativas de recortes del RBNZ y señales mixtas de actividad económica.

