ÚLTIMA HORA: Trump impondrá un arancel adicional del 25% a India

El presidente Donald Trump impondrá un arancel adicional del 25% a India como represalia por el elevado volumen de importaciones de petróleo ruso. Tras el anuncio, los futuros del índice del dólar estadounidense (USDIDX) suben ligeramente (aunque aún acumulan una caída cercana al –0,3% en la jornada). Mientras tanto, el sentimiento en Wall Street muestra señales de estabilización tras el retroceso registrado ayer. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Medios informan hoy que India y Rusia planean profundizar su cooperación en los sectores de aluminio y fertilizantes. Tras la reunión entre Vladimir Putin y Witkoff en el Kremlin, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov declaró que se discutieron tanto la crisis en Ucrania como las perspectivas para el desarrollo de una asociación estratégica entre Rusia y EE. UU., calificando las conversaciones de “útiles y constructivas”. Fuente: xStation5 _____ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

