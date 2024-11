El dólar pierde impulso alcista al final de la semana💡

El d贸lar estadounidense perdi贸 parte de su impulso alcista observado desde principios de la semana pasada en la segunda fase de la sesi贸n del viernes, despu茅s de que el mercado comenzara a temer que la presidencia de Donald Trump aumentar铆a la presi贸n sobre los precios en la econom铆a y, por lo tanto, desalentar铆a a la Reserva Federal de Estados Unidos de nuevos recortes de tasas de inter茅s. En este momento, sin embargo, esta narrativa est谩 perdiendo ligeramente su fuerza. El yen japon茅s est谩 subiendo m谩s del 1% frente al d贸lar hoy, y el par USDJPY ya est谩 hundi茅ndose hasta la zona de 154.700. Adem谩s, tambi茅n podemos ver un intento de crear un piso local en el par EURUSD. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

El d贸lar estadounidense est谩 perdiendo valor frente a una canasta de la mayor铆a de las monedas hoy. Fuente: xStation El par USDJPY est谩 registrando un fuerte retroceso hoy, que se est谩 acercando a los m铆nimos locales del 13 de noviembre. Fuente: xStation

