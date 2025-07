💲El dólar se fortalece

驴Ceder谩 la Reserva Federal ante la presi贸n pol铆tica de Donald Trump?馃攷馃搩 El FOMC anunciar谩 su decisi贸n sobre los tipos de inter茅s en EE. UU. El consenso asume que la Reserva Federal mantendr谩 las tasas sin cambios, por lo que el mercado analizar谩 detenidamente cualquier indicio de un posible giro hacia recortes. Qu茅 esperar de la decisi贸n del FOMC La Reserva Federal mantendr谩 las tasas sin cambios (4,25 %鈥4,50 %).

El comunicado de pol铆tica monetaria deber铆a mantenerse en gran medida sin cambios (actividad econ贸mica s贸lida, mercado laboral estable, bajo desempleo, inflaci贸n ligeramente elevada). Es posible que la Fed reconozca que la incertidumbre relacionada con los aranceles ya no es significativa.

Por primera vez en un tiempo, la decisi贸n no ser谩 un谩nime. Christopher Waller ya ha indicado que votar谩 a favor de un recorte de 25 puntos b谩sicos; Michelle Bowman tambi茅n ha mostrado disposici贸n a un recorte en julio (siempre que las presiones inflacionarias sean limitadas).

Es probable que Powell abra el debate sobre un posible recorte en septiembre, subrayando que depender谩 de los datos (es decir, presiones inflacionarias limitadas y/o un deterioro en el mercado laboral de EE. UU.). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a煤n se mueven en un rango relativamente estrecho, lo que indica que el mercado espera que las tasas se mantengan sin cambios. Los rendimientos a diez a帽os est谩n pr谩cticamente en el mismo nivel que a comienzos del a帽o, tras haber deshecho una posici贸n dovish y descontado una pausa por parte de la Reserva Federal.

Fuente: XTB Research 驴Cu谩les son los posibles escenarios? El escenario base es, por supuesto, que las tasas se mantengan en el 4,25 %鈥4,50 %. Actualmente, el mercado asigna una probabilidad del 97,9 % a este resultado. No obstante, es relevante observar cu谩ntos votos favorecen un recorte de 25 puntos b谩sicos. Escenario restrictivo (hawkish) Waller o Bowman retroceden tras la publicaci贸n del IPC de junio o por c谩lculos pol铆ticos.

Los mercados habr铆an descontado disenso; su ausencia elevar铆a las expectativas y reducir铆a la probabilidad de un recorte en septiembre. La Fed mantiene las tasas en 4,25 %鈥4,50 % y todos los miembros votan de forma un谩nime. Este escenario es poco probable dada la postura p煤blica de Waller y Bowman, pero si se concreta, fortalecer铆a al d贸lar y probablemente provocar铆a una correcci贸n en la renta variable. Escenario moderado Waller y Bowman votan a favor de un recorte de 25 pb.

Powell ofrece un mensaje equilibrado, aludiendo a un debilitamiento del mercado laboral pero tambi茅n a la 鈥渋ncertidumbre鈥 relacionada con los aranceles.

El mercado comienza a descontar recortes en septiembre y diciembre de este a帽o. Las tasas se mantienen sin cambios, pero la Fed env铆a una se帽al clara de recortes en la segunda mitad de 2025. Este es el escenario m谩s probable, en l铆nea con las previsiones y la comunicaci贸n recientes del banco central. Escenario acomodaticio (dovish) Otros miembros como Collins, Goolsbee o Kashkari se alinean con la postura moderada.

El mercado empieza a descontar tres recortes este a帽o 鈥攅n septiembre, octubre y diciembre鈥 de 25 pb cada uno. Las tasas siguen sin cambios, pero la Fed emite se帽ales claramente dovish al mercado. En tal escenario, es probable que el d贸lar se debilite, las acciones suban y los rendimientos de los bonos caigan. Este escenario es posible, aunque menos probable que el neutral. Escenario ultra acomodaticio (ultra-dovish) El FOMC vota por un recorte, temiendo una desaceleraci贸n en el mercado laboral. La Fed opta por un recorte, con una mayor铆a de votos a favor. Este escenario es poco probable: el mercado le asigna una probabilidad del 2,1 %. En ese caso, el d贸lar y los rendimientos caer铆an bruscamente, mientras que el oro y el d贸lar subir铆an. El gr谩fico de puntos tras la reuni贸n de junio mostraba que dos miembros (Bowman y Waller) proyectaban tasas en el rango del 3,50 %鈥3,75 % para fin de a帽o, cinco miembros (incluido Powell) en el 3,75 %鈥4,00 %, solo Collins contemplaba un recorte de 25 pb, y cuatro miembros no preve铆an cambios. Si los miembros no cambian significativamente su visi贸n econ贸mica, el escenario m谩s probable sigue siendo dos recortes de 25 pb. Tras la publicaci贸n, ser谩 relevante observar el nuevo gr谩fico de puntos (Dot Plot). EUR/USD Tras una racha de p茅rdidas, el EUR/USD cotiza entre dos zonas clave en las que la acci贸n del precio se ha consolidado en semanas recientes (1,152鈥1,158). Actualmente, el par se encuentra en el l铆mite inferior de dicha consolidaci贸n, y el RSI ha estado en territorio de sobreventa (por debajo de 30) desde principios de semana. Dependiendo del escenario que se materialice, se espera un aumento en la volatilidad durante la publicaci贸n de la decisi贸n y la conferencia de prensa. Es posible que el EUR/USD ponga a prueba los rangos de consolidaci贸n mencionados. Source: xStation5

