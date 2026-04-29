El dólar se fortalece impulsado por el petróleo y ganancias alarmantes en USDJPY

El Índice del Dólar (USDIDX) está subiendo por segunda sesión consecutiva, sumando otro 0.15% una hora antes de la última decisión de la Reserva Federal bajo el liderazgo de Jerome Powell. La moneda estadounidense domina casi todo el mercado forex hoy, encontrando resistencia únicamente en el dólar canadiense (USDCAD) y la corona noruega (USDNOK), vinculados al petróleo, que actualmente cotizan planos.

El mercado huye del riesgo

El mercado ha pasado a una postura totalmente defensiva y el apetito por el riesgo ha caído bruscamente tras nuevos informes sobre el conflicto en el Medio Oriente. En una entrevista para la agencia Axios, Donald Trump anunció que no levantará el bloqueo del Estrecho de Ormuz hasta que se alcance un acuerdo que incluya el programa nuclear de Irán. El presidente de EE.UU. habría rechazado una propuesta iraní y sugirió la posibilidad de reanudar las hostilidades.

El regreso de los contratos de Brent (OIL: +6.4%) por encima del nivel psicológico de $110 por barril está afectando con mayor intensidad a las monedas de mercados emergentes (por ejemplo, el rand sudafricano, USDZAR: +1.8%; el florín húngaro, USDHUF: +1%).

Las caídas también afectan a las divisas del G10. Las pérdidas están lideradas por las monedas antipodeanas (AUDUSD: -0.75%, NZDUSD: -0.85%), ignorando, entre otros factores, el aumento de la inflación en Australia de 3.6% a 4.1%. EURUSD, CHFUSD y GBPUSD retroceden aproximadamente un 0.25%.

La fuerte sincronización entre los precios del petróleo y el dólar confirma el estatus del dólar como el principal activo refugio, al tiempo que señala el riesgo de una corrección en el USDIDX en caso de una relajación en los precios del crudo. Fuente: xStation5

El yen prueba el umbral de dolor

Entre los refugios tradicionales, el yen japonés recibió el mayor golpe hoy (USDJPY: +0.5%). El yen se debilitó por encima de la barrera psicológica de 160 por dólar tras la reunión de abril del Banco de Japón (BoJ), en la que el gobernador Kazuo Ueda evitó dar una señal clara sobre el momento de la próxima subida de tasas del banco central. Aunque el mercado de swaps descuenta una probabilidad del 66% de una subida en junio, la falta de comunicación hawkish del BoJ ha incentivado a los inversores a seguir vendiendo la divisa.

Los responsables políticos japoneses, liderados por la ministra de Finanzas Satsuki Katayama, permanecen en alerta máxima, advirtiendo sobre una posible respuesta a movimientos “especulativos” en el tipo de cambio. JPMorgan estima que una intervención cambiaria podría materializarse antes de alcanzar el nivel de 162 por dólar, especialmente si el gobierno decide aprovechar el actual período festivo en Japón.

La ampliación de la divergencia en los diferenciales de rendimientos de bonos entre EE.UU. y Japón durante casi un año justifica parcialmente las preocupaciones del gobierno de Tokio sobre la naturaleza especulativa de la presión alcista en USDJPY. Por otro lado, Japón, al estar cerca del conflicto, con alta exposición al riesgo de escasez de petróleo y un crecimiento económico frágil, no respalda fundamentalmente al yen, especialmente dada la falta de una comunicación decisiva del BoJ. Fuente: XTB Research

El yen es la única divisa del G10 que ha perdido frente al dólar este mes. Fuente: XTB Research

Aleksander Jablonski, XTB Quant Analyst