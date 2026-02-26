El dólar se impone al yen: ¿qué está pasando?

- El tono del Banco de Japón se endurece, con mensajes que apuntan a que la inflación está cerca , o incluso por encima, del objetivo.
- La puerta a nuevas subidas en las próximas reuniones sigue abierta, condicionada a salarios y datos macro.
- La inflación de servicios refuerza la presión desde el mercado laboral y legitima la postura más restrictiva.
El Banco de Japón mantiene un tono hawkish a pesar de la presión política. El miembro del consejo del banco, Hajime Takata, considerado un halcón, dijo que Japón está cerca de alcanzar su objetivo de inflación del 2%, con expectativas de inflación a medio y largo plazo en aumento.
Advirtió sobre el riesgo de superar el objetivo de inflación y apoyó nuevas subidas graduales de los tipos de interés, proponiendo un movimiento de hasta el 1,0% en la reunión de enero de 2026.
Subrayó que los tipos de interés reales siguen profundamente negativos y que las condiciones monetarias siguen siendo acomodaticias, a pesar de la subida de diciembre hasta el 0,75%.
El gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, confirmó que las reuniones de marzo (18–19) y abril (27–28) siguen “abiertas” a posibles subidas de tipos, dependiendo de las negociaciones salariales de primavera y de los datos económicos. La inflación de servicios en enero se mantuvo en el 2,6% interanual, apoyando las presiones de precios desde el mercado laboral y manteniendo el sesgo hacia nuevas subidas de tipos.
Fuente: Bloomberg Financial LP
Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años no lo han tenido fácil en las últimas semanas. La situación es similar para los valores japoneses, con la diferencia de que la caída es más superficial, actualmente rebotando, y a largo plazo los rendimientos japoneses a 10 años siguen en una tendencia alcista.
Fuente: Bloomberg Financial LP
Precio del par USD/JPY
Los comentarios hawkish de los banqueros del BoJ hoy impulsaron al yen, pero el par USD/JPY sigue en una tendencia alcista a medio plazo. Curiosamente, el par está probando un nivel de resistencia técnica importante de la formación de cuña ascendente. Una ruptura sostenida por encima o por debajo de este nivel podría determinar la tendencia a corto plazo del instrumento en el futuro.
