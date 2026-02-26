Leer más
08:08 · 26 de febrero de 2026

El dólar se impone al yen: ¿qué está pasando?

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El tono del Banco de Japón se endurece, con mensajes que apuntan a que la inflación está cerca , o incluso por encima,  del objetivo.
  • La puerta a nuevas subidas en las próximas reuniones sigue abierta, condicionada a salarios y datos macro.
  • La inflación de servicios refuerza la presión desde el mercado laboral y legitima la postura más restrictiva.

El Banco de Japón mantiene un tono hawkish a pesar de la presión política. El miembro del consejo del banco, Hajime Takata, considerado un halcón, dijo que Japón está cerca de alcanzar su objetivo de inflación del 2%, con expectativas de inflación a medio y largo plazo en aumento.

Advirtió sobre el riesgo de superar el objetivo de inflación y apoyó nuevas subidas graduales de los tipos de interés, proponiendo un movimiento de hasta el 1,0% en la reunión de enero de 2026.

Subrayó que los tipos de interés reales siguen profundamente negativos y que las condiciones monetarias siguen siendo acomodaticias, a pesar de la subida de diciembre hasta el 0,75%.

 

El gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, confirmó que las reuniones de marzo (18–19) y abril (27–28) siguen “abiertas” a posibles subidas de tipos, dependiendo de las negociaciones salariales de primavera y de los datos económicos. La inflación de servicios en enero se mantuvo en el 2,6% interanual, apoyando las presiones de precios desde el mercado laboral y manteniendo el sesgo hacia nuevas subidas de tipos.

Fuente: Bloomberg Financial LP

Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años no lo han tenido fácil en las últimas semanas. La situación es similar para los valores japoneses, con la diferencia de que la caída es más superficial, actualmente rebotando, y a largo plazo los rendimientos japoneses a 10 años siguen en una tendencia alcista.

Fuente: Bloomberg Financial LP

Precio del par USD/JPY

Los comentarios hawkish de los banqueros del BoJ hoy impulsaron al yen, pero el par USD/JPY sigue en una tendencia alcista a medio plazo. Curiosamente, el par está probando un nivel de resistencia técnica importante de la formación de cuña ascendente. Una ruptura sostenida por encima o por debajo de este nivel podría determinar la tendencia a corto plazo del instrumento en el futuro.

Fuente: xStation
3 de marzo de 2026, 05:39

¿Cómo afecta la subida del precio del gas natural a Europa?
3 de marzo de 2026, 04:13

La bolsa hoy: El KOSPI coreano se hunde más de un 7%
2 de marzo de 2026, 06:00

Ataque a una refinería clave de Oriente Medio
2 de marzo de 2026, 05:04

Lecturas del PMI en el punto de mira

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo
Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo