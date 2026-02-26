El sentimiento del mercado al inicio de la jornada no muestra un elevado optimismo tras los resultados de Nvidia, que sin embargo han sido impresionantes. Los contratos de futuros sobre los principales índices bursátiles europeos están perdiendo terreno antes de la apertura pese a que el Nikkei 225 ha subido un 0,4%.

Resultados de Nvidia

El informe publicado hace unas horas por Nvidia y correspondiente al cuarto trimestre fiscal de 2026 (cuarto trimestre del año 2025) registró unos ingresos récord de 68.100 millones de dólares, superando las expectativas del mercado tanto en ingresos como en beneficios. Los fundamentos del negocio superan claramente las ya elevadas previsiones de los analistas. Durante el último año, los ingresos de la compañía crecieron un 65% interanual.

El segmento de centros de datos es particularmente destacable, con unas ventas que se han multiplicado por 13 desde el lanzamiento de ChatGPT. Nvidia se mantiene como el núcleo de la infraestructura de IA, y la demanda de sus chips sigue superando la oferta, lo que se refleja en su rentabilidad.

Un margen bruto de aproximadamente el 75% confirma la excepcional capacidad de fijación de precios de la compañía y su posición tecnológica dominante. Los flujos de caja son igualmente impresionantes. El flujo de caja libre (FCF) ascendió a 34.900 millones de dólares, con un crecimiento interanual de casi 20.000 millones de dólares. Esta elevada generación de caja otorga a la compañía una enorme flexibilidad, tanto en términos de inversión en chips de última generación como de rentabilidad potencial para los accionistas.

Justo después de publicar los resultados, las acciones de Nvidia se dispararon un 4%, pero posteriormente ese incremento se disipó por completo. Actualmente, las acciones cotizan aproximadamente a los niveles de cierre de ayer.

Cabe destacar que el consejo de administración presentó unas previsiones muy sólidas: se espera que los ingresos en el primer trimestre alcancen aproximadamente los 79.600 millones de dólares, lo que sugiere que la trayectoria de crecimiento se mantendrá a pesar de una base comparativa cada vez mayor.

Banco de Japón

El yen japonés es actualmente la divisa más fuerte del G10. Las fluctuaciones alcistas se deben al apoyo verbal del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, quien manifestó su disposición a endurecer aún más la política monetaria si la inflación se acelera.

Esto se vio impulsado aún más por los comentarios de Hajime Takata, el miembro más agresivo de la junta del Banco de Japón, quien advirtió sobre el riesgo de una inflación excesiva.

El Banco de Corea mantuvo sin cambios su tipo de interés de referencia, alegando riesgos para la estabilidad financiera y el sólido desempeño de las exportaciones.

El nuevo gráfico de puntos del banco central confirmó la tendencia predominante de mantener los tipos en el 2,50%, con una pequeña minoría indicando la posibilidad de un recorte.

Otros mercados

El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, anunció que han encontrado pruebas de que Irán está intentando reanudar el desarrollo de armas nucleares, lo que aumenta las tensiones antes de la próxima ronda de conversaciones. A pesar de la retórica más dura, los precios del petróleo se mantienen estables.

Por su parte, el oro experimenta un ligero repunte, con el precio por onza subiendo actualmente un 0,5%.