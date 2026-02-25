La bolsa hoy: Asia continúa el repunte de Wall Street

El repunte de las acciones tecnológicas que impulsó los índices de Wall Street se ha extendido a Asia, a medida que los temores sobre el impacto "disruptivo" de la IA en la economía y las empresas se han calmado tras semanas de turbulencia. Irán también afirmó estar dispuesto a hacer cualquier concesión necesaria a EE. UU. para lograr la paz, lo que ayudó a calmar a los mercados, que habían estado preocupados por la guerra y una posible crisis petrolera.

Asia alcanza nuevos máximos: El índice MSCI de acciones asiáticas subió un 1,5%, alcanzando un nuevo récord, mientras que Corea del Sur y Taiwán, a menudo considerados barómetros del ciclo de inversión en IA, también alcanzaron nuevos máximos.



El sector tecnológico lidera con un catalizador clave por delante: el mayor rendimiento de las empresas de software, previamente maltrechas, mejoró la confianza en EE. UU., mientras que los mercados esperan los resultados de Nvidia de hoy, una prueba crucial para la narrativa de la IA. Europa también se encaminaba a una apertura más firme; los futuros de los índices estadounidenses, incluido el Nasdaq 100, suben ligeramente hoy. Un dólar más débil, divisas asiáticas más fuertes: el dólar estadounidense cayó hasta un 0,2%, respaldando al yuan e impulsando las monedas asiáticas en general a un máximo de 16 meses.

Los futuros estadounidenses cedieron parte del movimiento: los contratos sobre índices bursátiles estadounidenses perdieron la mayor parte de sus ganancias previas tras el discurso del Estado de la Unión de Trump, lo que indica una toma de riesgos más cautelosa tras el impulso de la sesión de efectivo.

Tipos estables: el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años rondó el 4,04% (aproximadamente +1 pb), lo que sugiere que no hay una clara huida hacia la seguridad.

Volatilidad del yen según las señales del Banco de Japón: las fluctuaciones del yen japonés siguen al nombramiento de dos académicos "reflacionistas" para el consejo de política monetaria del Banco de Japón, lo que alimenta la especulación de que el gobierno podría preferir un enfoque cauteloso hacia las subidas de tipos a corto plazo.

Otros mercados



Los metales preciosos se mantienen firmes: el oro y la plata suben, extendiendo su relativa fortaleza este año junto con las acciones. Las criptomonedas se estabilizan: Bitcoin está perdiendo parte de sus ganancias anteriores, pero se mantiene cerca de los 65.000 dólares.

PayPal se recupera ante especulaciones de adquisición: el gigante de pagos Stripe está considerando adquirir todas las partes de PayPal, según fuentes, lo que ha impulsado las acciones casi un 7% tras los informes.

El auge de los semiconductores en China: China pretende aumentar la producción de chips relativamente avanzados a 100.000 obleas en uno o dos años, según informó Nikkei citando a dos fuentes familiarizadas con el asunto.