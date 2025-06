El dólar se mantiene estable frente al peso chileno, en medio de expectativas por recortes de tasas en EE.UU.

El tipo de cambio USDCLP abrió este viernes en 929 pesos, replicando el cierre de la jornada anterior. Si bien se observó un leve impulso alcista al inicio de la sesión, la cotización se mantiene dentro de un rango de consolidación, reflejo de la cautela que domina los mercados en ausencia de catalizadores económicos locales. Esta estabilidad se da en un contexto donde el peso chileno queda más expuesto a factores externos, principalmente aquellos vinculados a la política monetaria de Estados Unidos. Factores internacionales dominan el escenario A nivel global, el dólar estadounidense mostró un comportamiento estable tras varias sesiones de debilidad, impulsada por crecientes expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Las siguientes señales han sido claves en este cambio de percepción: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Declaraciones moderadas de Jerome Powell , presidente de la Fed, que insinuaron una postura menos agresiva.

Contracción del PIB estadounidense en el primer trimestre.

Aumento de solicitudes de subsidio por desempleo, lo que podría reflejar un enfriamiento del mercado laboral. Estos elementos refuerzan las especulaciones de que la Fed podría comenzar a reducir las tasas de interés en el segundo semestre del año, lo que tradicionalmente debilita al dólar frente a monedas emergentes como el peso chileno. Escenarios técnicos para el USDCLP El análisis gráfico sugiere una fase de consolidación, pero con posibles rupturas en el corto plazo: Resistencia clave en torno a los 945 pesos , zona en la que recientemente el precio fue rechazado.

Soportes relevantes en 922 y 915 pesos , niveles que podrían ser testados si se confirma un sesgo bajista.

Las medias móviles y la línea de tendencia bajista reciente están actuando como barreras técnicas, mientras que el MACD apunta a una posible continuación del movimiento lateral con sesgo bajista.

