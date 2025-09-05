El empleo en Canadá cae por segundo mes consecutivo 📉

Canadá – Datos de empleo de agosto:
Cambio en el empleo: -65,5K (Previsión: +4,9K | Anterior: -40,8K)
Tasa de desempleo: 7,1% (Previsión: 7,0% | Anterior: 6,9%)
Salario promedio por hora de empleados permanentes: 3,6% (Anterior: 3,5%)
Cambio en empleo a tiempo completo: -6,0K (Anterior: -51,0K)
Cambio en empleo a tiempo parcial: -59,7K (Anterior: +10,3K)
Tasa de participación: 65,1% (Anterior: 65,2%)
El empleo en Canadá cayó en 66.000 puestos (-0,3%) en agosto, marcando su segundo descenso mensual consecutivo, debido principalmente a pérdidas en empleos de medio tiempo. La tasa de empleo bajó a 60,5%, mientras que la tasa de desempleo subió a 7,1%, su nivel más alto desde 2016 fuera de los años de pandemia.
La caída estuvo liderada por hombres de edad central (-58.000) y mujeres de edad central (-35.000), alcanzando sus tasas de empleo más bajas en varios años.
Los jóvenes y trabajadores mayores registraron pocos cambios.
El trabajo por cuenta propia también disminuyó significativamente, extendiendo su tendencia bajista.
Por sectores:
Pérdidas: servicios profesionales, científicos y técnicos (-26.000), transporte y almacenamiento (-23.000), y manufactura (-19.000).
Ganancias: construcción (+17.000).
A pesar de la caída en el empleo, los salarios por hora promedio crecieron 3,2% interanual, hasta 36,31 CAD.
El USDCAD repuntó un 0,3% tras la publicación de los datos laborales de Canadá y EE. UU. El informe canadiense resultó relativamente más débil que su homólogo estadounidense, lo que aumenta las expectativas de una postura más agresiva de relajación monetaria por parte del Banco de Canadá.
Fuente: xStation5
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "