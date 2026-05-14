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09:38 · 14 de mayo de 2026

El EUR/USD apenas varía tras los datos de ventas en línea con las expectativas de EE. UU.

  • Ventas minoristas: 0,5%, vencimiento: 0,5%
  • Ventas minoristas (excluyendo automóviles): 0,7%, vencimiento: 0,7%
  • Reclamaciones iniciales: 211.000, vencimiento: 205.000
  • Reclamaciones continuas: 1.782.000, vencimiento: 1.780.000
Gráfico del EUR/USD con velas de 5 minutos
 

Fuente: xStation 

14 de mayo de 2026, 09:57

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