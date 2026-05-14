El EUR/USD apenas varía tras los datos de ventas en línea con las expectativas de EE. UU.

- Ventas minoristas: 0,5%, vencimiento: 0,5%
- Ventas minoristas (excluyendo automóviles): 0,7%, vencimiento: 0,7%
- Reclamaciones iniciales: 211.000, vencimiento: 205.000
- Reclamaciones continuas: 1.782.000, vencimiento: 1.780.000
Fuente: xStation
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