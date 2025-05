El EUR/USD cae tras los PMI de servicios de la eurozona

Los datos del PMI de abril revelan un panorama económico mixto en la eurozona, con una notable divergencia regional. Italia destaca por su sólido desempeño, con una fuerte expansión tanto en el índice de servicios (52,9) como en el compuesto (52,1), mientras que Francia se mantiene en terreno negativo a pesar de ligeras mejoras. Alemania muestra una frágil estabilización, con su PMI compuesto (50,1) apenas superando el umbral de expansión, aunque su sector servicios continúa contrayéndose en 49,0. Las lecturas finales generales de la eurozona aún están pendientes, pero los datos preliminares sugieren un crecimiento limitado en medio de las tensiones comerciales y las perspectivas empresariales inciertas tras la reciente implementación de aranceles en EE. UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Datos del PMI de servicios de la eurozona 09:45 AM GMT, Italia - Datos del PMI de abril: PMI de servicios de Italia: real: 52,9; pronóstico: 51,3; anterior: 52,0;

PMI compuesto de Italia: real: 52,1; pronóstico: 50,2; anterior: 50,5; 09:50 AM GMT, Francia - Datos del PMI de abril: PMI de Servicios de Francia: real: 47,3; pronóstico: 46,8; anterior: 46,8;

PMI Compuesto de Francia: real: 47,8; pronóstico: 47,3; anterior: 47,3; 09:55 AM GMT, Alemania - Datos del PMI de abril: PMI de Servicios de Alemania: real: 49,0; pronóstico: 48,8; anterior: 48,8;

PMI Compuesto de Alemania: real: 50,1; pronóstico: 49,7; anterior: 49,7; 10:00 AM GMT, Zona Euro - Datos del PMI de abril: PMI Compuesto de la Eurozona: real: 50,4; pronóstico: 50,1; anterior: 50,1;

PMI de Servicios de la Eurozona: real: 50,1; pronóstico: 49,7; anterior 49,7;

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "