El EUR/USD cae tras los sólidos datos de PMI 📌

Estados Unidos – Datos de PMI de agosto:
S&P Global Services PMI: actual 55,4; previsión 54,2; previo 55,7.
S&P Global Composite PMI: actual 55,4; previo 55,1.
S&P Global Manufacturing PMI: actual 53,3; previsión 49,7; previo 49,8.
El PMI preliminar de EE. UU. para agosto de 2025 mostró un fuerte impulso, con el Índice de Producción Compuesto subiendo a 55,4 (julio: 55,1), su nivel más alto en ocho meses, lo que señala una sólida expansión. La manufactura repuntó con fuerza, ya que el PMI pasó de 49,8 a 53,3, su lectura más elevada desde mayo de 2022, mientras que la producción subió a 55,2. La actividad en servicios se mantuvo robusta en 55,4, aunque ligeramente por debajo de 55,7 en julio. La contratación se aceleró, alcanzando uno de los ritmos más rápidos en tres años, y se incrementaron las carteras de pedidos pendientes.
Sin embargo, las presiones de costos derivadas de los aranceles impulsaron los precios de los insumos a su mayor aumento desde inicios de 2023, y la inflación de precios de venta alcanzó un máximo de tres años, lo que sugiere mayores riesgos de inflación en el corto plazo, pese a las mejores perspectivas de crecimiento.
Fuente: xStation 5
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "