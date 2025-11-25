El EUR/USD muestra poca reacción ante los datos de PPI y Ventas Minoristas de EE. UU.

Ventas minoristas excluyendo autos 0,3%, expectativa 0,3%

Ventas minoristas 0,2%, expectativa 0,4%

Retail Sales Control Group 0,1%, expectativa 0,3%

Los datos son mixtos, aunque destacan las cifras más bajas de lo previsto en ventas minoristas, lo que sugiere que algunos consumidores hicieron una pausa tras varios meses de gasto sólido. El par EUR/USD perdió algo de terreno tras la publicación, aunque el movimiento no fue especialmente significativo.

Sigue los datos macro clave y cómo impactan a los mercados de divisas con herramientas profesionales.

Abre tu cuenta real en XTB y opera con información de alta calidad:

👉 https://www.xtb.com/lat/cuenta-real?utm_source=news_rsh