El EUR/USD muestra poca reacción ante los datos de PPI y Ventas Minoristas de EE. UU.

- Los datos son mixtos, aunque destacan las cifras más bajas de lo previsto en ventas minoristas, lo que sugiere que algunos consumidores hicieron una pausa tras varios meses de gasto sólido.
- El par EUR/USD perdió algo de terreno tras la publicación, aunque el movimiento no fue especialmente significativo.
- PPI septiembre 0,3% mensual, expectativa 0,3%
- PPI septiembre excluyendo alimentos y energía 0,1%, expectativa 0,2%
- PPI septiembre 2,7% interanual, expectativa 2,6%
- PPI septiembre excluyendo alimentos y energía 2,6%, expectativa 2,7%
- Ventas minoristas excluyendo autos 0,3%, expectativa 0,3%
- Ventas minoristas 0,2%, expectativa 0,4%
- Retail Sales Control Group 0,1%, expectativa 0,3%
