Venta agresiva se enfría, pero el mercado sigue frágil: Bitcoin retrocede 1.8% y consolida una semana clave para su estabilización

-
Bitcoin cae 1.8%, pero señales en opciones, volatilidad y RSI sugieren que la fase más intensa del ajuste podría haberse enfriado.
-
Los ETF cripto registran salidas por más de 6.000 millones USD en noviembre, con traders aún en modo defensivo.
-
El análisis técnico mantiene soporte en 86.900–87.000 USD, pero las resistencias en 89.000–89.200 siguen limitando avances.
-
Bitcoin cae 1.8%, pero señales en opciones, volatilidad y RSI sugieren que la fase más intensa del ajuste podría haberse enfriado.
-
Los ETF cripto registran salidas por más de 6.000 millones USD en noviembre, con traders aún en modo defensivo.
-
El análisis técnico mantiene soporte en 86.900–87.000 USD, pero las resistencias en 89.000–89.200 siguen limitando avances.
El bitcoin cae cerca de 1.8% en la sesión, oscilando en torno a los 87.000 USD, y extendiendo un mes que apunta a ser el peor desde 2022. Sin embargo, varios indicadores muestran que la fase más intensa del ajuste podría estar cediendo. La corrección de la semana pasada —que llevó al precio a un mínimo de siete meses y provocó liquidaciones por más de 1 billón de dólares en el mercado cripto— dejó secuelas claras en la sensibilidad del mercado, pero también abrió la puerta a una estabilización temporal. Hoy, la demanda de protección bajista se ha reducido de forma significativa: la prima de puts a una semana cayó de 11% a 4.5%, lo que sugiere que los operadores perciben que el “peor tramo” del retroceso podría haber quedado atrás.
Señales de alivio: opciones, RSI y volatilidad implícita
El deterioro del sentimiento no ha desaparecido, pero se ha suavizado. El RSI de 14 días, en 32, sale lentamente de zona de sobreventa severa; aunque todavía no indica un cambio de tendencia, sí refleja normalización de la presión vendedora. En paralelo, la volatilidad implícita en opciones volvió a niveles de abril, cuando las noticias sobre tarifas dispararon ventas, lo que apunta a un mercado que se prepara para un movimiento direccional importante, pero con un sesgo menos extremo hacia la baja.
Fuente: xStation5.
Flujos de ETFs: presión máxima del mes, pero sin capitulación
Los fondos vinculados a bitcoin enfrentan un noviembre extraordinariamente complejo: los productos cripto globales acumulan más de 6.000 millones USD en salidas, la mayor cifra mensual desde que hay registro. En EE.UU., los ETF suman 3.7 mil millones USD en rescates —solo un 3% de los activos totales— lo que indica tensión, pero no capitulación. Entre los factores que aportan señal está la caída abrupta del short interest en el ETF de BlackRock (IBIT), lo que sugiere menor convicción en una extensión profunda del ajuste. Aun así, la magnitud de las salidas mantiene a los traders en modo defensivo.
Riesgo macro y apetito por riesgo en retirada
El telón de fondo es un mercado global que entra a una semana cargada de datos en EE.UU., donde la probabilidad de un recorte de tasas en diciembre ronda el 80%. Aunque este contexto suele favorecer activos de riesgo, los analistas advierten que el apetito por riesgo ha caído a cero, según un indicador de Goldman Sachs que mide la tolerancia del mercado a activos especulativos.
La proximidad del rango clave de 85.000 USD, que varios participantes ven como piso táctico, mantiene divididos a los inversionistas: quienes redujeron exposición por encima de 100.000 USD ahora esperan, mientras nuevos compradores evalúan entrar solo si aparece otra barrida hacia niveles inferiores.
Análisis técnico: soporte dinámico sostiene el precio, pero resistencias siguen frenando el rebote
El gráfico horario muestra a BTCUSD apoyándose nuevamente en la directriz ascendente que se extiende desde los mínimos del 21 de noviembre, un soporte dinámico que converge en torno a 86.900–87.000 USD. El sesgo de corto plazo se mantiene constructivo mientras esa línea no se pierda, aunque el precio sigue limitado por la media móvil de 200 períodos y por la resistencia en 89.000–89.200 USD, donde el avance reciente se detuvo con claridad.
Un cierre sostenido por encima de ese rango abriría camino hacia 92.900 USD, el techo mayor que el mercado no logra recuperar desde inicios de mes. Por abajo, una ruptura de la directriz activaría una corrección hacia 85.500 USD y, si la presión aumentara, hacia el soporte más crítico en 81.800 USD. El RSI estabilizado en 45 muestra un impulso moderado, coherente con un mercado que busca sostener la recuperación pero aún sin convicción suficiente para romper resistencias clave.
Fuente: xStation5.
_______________
Opera Bitcoin con análisis profesional, herramientas avanzadas y seguimiento en tiempo real del ecosistema institucional y técnico.
Wall Street cierra noviembre con alzas y energía acompaña el repunte
La plata marca nuevos máximos históricos
Intel sube por rumores de chips para Apple
Los mercados de EE.UU. suben tras el feriado ante expectativas de recorte de tasas
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "