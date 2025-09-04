El EUR/USD oscila durante la audiencia del nominado de Trump a la Fed ↕️

EUR/USD experimenta una volatilidad significativa durante la audiencia del Comité Bancario del Senado sobre la nominación de Stephen Miran, candidato de Donald Trump para la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. La audiencia, que se ha extendido por más de dos horas, constituye el paso final antes de la votación sobre la nominación de Miran.

El tema central de la audiencia es la independencia de la Reserva Federal, que ha sido cuestionada debido a las presiones sobre el banco central estadounidense por parte de Donald Trump. La crítica más severa provino de la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien argumentó que es ingenuo o incluso peligroso pensar que alguien puede pasar tan fácilmente de un rol altamente político a uno apolítico. Miran es actualmente asesor económico en jefe de Trump, cargo al que afirma renunciaría si fuera confirmado en la Fed.

Miran ha declarado que preservar la independencia de la Reserva Federal es de máxima importancia, aunque al mismo tiempo se ha alineado estrechamente con la agenda de Trump defendiendo tanto los aranceles como la política migratoria. Según Miran, no existen evidencias de que los aranceles perjudiquen a las pequeñas empresas, y un mayor control de las fronteras debería tener un efecto deflacionario en la economía. Agregó que “el presidente ha hecho algunos puntos excelentes sobre política monetaria, pero la Fed debe seguir siendo independiente”.

Fuente: xStation 5