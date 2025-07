El EUR/USD supera los 1,1750 tras señales moderadas de la Fed 🕊️

El EUR/USD amplió su repunte por encima de 1,1750 tras los comentarios de tono moderado del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic. Bostic se mostró abierto a un recorte de tasas en 2025, aunque también destacó un mercado laboral estable y riesgos inflacionarios que aún no se han materializado por completo. Aunque el par ha mantenido niveles superiores al umbral psicológico de 1,1700 desde el 26 de junio, no fue sino hasta hoy que rompió de forma decisiva los 1,1730, marcando un nuevo impulso alcista. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Puntos clave del presidente de la Fed de Atlanta: No se necesita una subida de tasas para alcanzar el objetivo del 2% de inflación. Se espera un recorte en 2025 y tres en 2026 .

La Fed puede actuar con paciencia ; se requiere más información antes de realizar cambios de política.

El crecimiento salarial ha vuelto a los niveles previos a la pandemia; el mercado laboral se mantiene estable, con baja rotación laboral (pocas contrataciones y despidos).

Los consumidores se muestran más cautelosos ante la incertidumbre .

Se anticipa inflación relacionada con aranceles , con impactos esperados hasta 2026.

Las empresas están trasladando los costes arancelarios gradualmente ; no todos los efectos sobre precios se han manifestado aún.

El panorama económico es incierto y no depende únicamente de la política comercial.

