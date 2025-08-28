El euro-dólar baja tras las actas del BCE 📉

Según las actas más recientes de la reunión de julio del BCE, los tipos de interés en la Eurozona se mantienen actualmente en territorio neutral.
A pesar de la incertidumbre persistente y excepcionalmente alta, varios miembros consideran que los riesgos de inflación están sesgados a la baja. La mayoría de la junta constató que una pausa era la alternativa más valiosa y sólida para gestionar la incertidumbre y monitorizar el impacto de los aranceles.
La apreciación del euro se considera estructural y es improbable que se revierta a corto plazo.
Cotización del euro-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
