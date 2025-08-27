El euro-dólar pierde el nivel de 1,16 💡

El dólar estadounidense continúa su repunte, con el par euro-dólar rompiendo por debajo de los mínimos de las últimas dos semanas. La curva de rendimiento estadounidense coge velocidad, con el diferencial entre los bonos a 2 y 30 años alcanzando los 126 puntos básicos, el nivel más alto en más de tres años. En Europa los principales índices bursátiles caen, con los bancos registrando los mayores descensos tras conocer informes de que Italia podría recurrir a los beneficios de sus bancos para apuntalar las finanzas públicas. El sector tecnológico en Europa continúa rezagado con respecto a su homólogo estadounidense, con los mercados a la espera de la publicación de los resultados de Nvidia. Por su parte, la fortaleza actual del dólar va ligada a la debilidad del euro, motivada por la incertidumbre política en Francia y las últimas noticias del sector bancario italiano.

Fuente : Plataforma de XTB

Cotización del euro-dólar

El par euro-dólar baja un 0,5% intradía, cayendo por debajo de la barrera psicológica de 1,16. Si la oferta del mercado logra mantener su impulso bajista, la EMA de 100 días, que detuvo las caídas a finales de julio, podría convertirse en un soporte clave. Por otro lado, la EMA de 50 días sigue siendo un importante nivel de resistencia.

Fuente : Plataforma de XTB