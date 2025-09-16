El euro sube antes de la decisión de la Fed: Petróleo y oro al alza, Wall Street en máximos históricos

La sesión europea estuvo dominada por la presión vendedora, con el DAX alemán cayendo cerca de un 1,8%, arrastrado por aseguradoras y bancos. La causa estaría en los informes sobre una nueva legislación fiscal en Italia, que podría reducir la rentabilidad de las instituciones financieras.

Cautela en Wall Street antes de la Fed

El sentimiento en Wall Street apunta a la cautela, aunque los índices se mantienen cerca de máximos históricos a la espera de la decisión de la Reserva Federal. El sector energético destaca con ganancias impulsadas por el precio del petróleo, que sigue en ascenso.

Los mercados descuentan casi un 100% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés. Esto fortaleció al EUR/USD, que rompió el nivel de 1,1865 para marcar un máximo de cuatro años. Ni siquiera los sólidos datos macroeconómicos de EE.UU. lograron dar soporte al dólar:

Producción industrial mensual : 0,1% (Previsto: -0,1%, Anterior: 0,1%)

Producción manufacturera : 0,2% (Previsto: 0,0%, Anterior: 0,0%)

Utilización de la capacidad : 77,4% (Previsto: 77,4%, Anterior: 77,5%)

Ventas minoristas mensuales : 0,6% (Previsto: 0,2%, Anterior: 0,5%)

Ventas minoristas ex autos : 0,7% (Previsto: 0,4%, Anterior: 0,3%)

Ventas minoristas ex autos y gasolina: 0,7% (Previsto: 0,4%, Anterior: 0,3%)

Oro y petróleo marcan máximos

El oro hoy sube más de un 0,2%, superando por primera vez los 3.700 dólares por onza, impulsado por la debilidad del dólar.

Por su parte, el precio del petróleo avanza apoyado en las tensiones geopolíticas y en la oferta limitada desde Rusia. Varias refinerías clave fueron afectadas por ataques de drones ucranianos, y Transneft advirtió sobre posibles caídas en la producción.

Criptomonedas: Bitcoin estable, Ethereum en consolidación

El Bitcoin se estabiliza en torno a los 115.000 dólares, lo que refleja confianza en nuevas subidas, aunque con cautela antes de la decisión de la Fed. Ethereum se mantiene bajo presión, en fase de consolidación.

Acciones destacadas en Wall Street

Tesla sube más de un 2%.

Amazon registra un alza superior al 1%.

Uranium Energy Corp. cae más de un 5% tras alcanzar máximos históricos, aunque acumula más de 300% de ganancia desde abril .

Nvidia y Broadcom retroceden más de un 1%.

Estados Unidos anunció el refuerzo de reservas estratégicas de uranio, lo que mantiene el interés en el sector.

Materias primas agrícolas en movimiento

Los futuros de cacao caen más de un 3% pese a inventarios bajos y un clima desfavorable en África Occidental. Los mercados ponen el foco en la campaña 2025/2026, que podría equilibrar la oferta y demanda.

En el CBOT, los futuros de trigo, maíz y soja suben más de un 1%.

Política y negociaciones internacionales

Scott Bessent y Donald Trump reiteraron que recortes significativos de la Fed serían bien recibidos por la Casa Blanca.

En el plano internacional, los negociadores estadounidenses lograron avances con China en Madrid, y Trump aseguró que un grupo de empresas está listo para adquirir TikTok tras un acuerdo con Pekín.

Otra ronda de conversaciones se celebrará en Fráncfort, mientras que, según Marco Rubio, podría haber un encuentro entre Trump y Zelenski la próxima semana en Nueva York.

