El EURUSD cae un 0,2% 💵Barkin comenta la política monetaria de la Fed

El miembro de la Reserva Federal Thomas Barkin coment贸 hoy sobre la econom铆a y la pol铆tica monetaria de Estados Unidos. Estos son los puntos destacados: La Fed redujo las tasas para recalibrarlas hacia una posici贸n menos restrictiva.

El ritmo y la extensi贸n del ciclo de reducci贸n de tasas requiere que la Fed est茅 atenta a c贸mo se desarrollan la econom铆a y la inflaci贸n.

Si bien un mercado laboral con bajas contrataciones y despidos podr铆a persistir, la demanda de trabajadores tambi茅n podr铆a aumentar si la demanda se expande.

La reciente acci贸n laboral y el conflicto geopol铆tico tambi茅n se encuentran entre los riesgos de inflaci贸n.

Estoy observando de cerca c贸mo las tasas de inter茅s m谩s bajas influyen en las ventas de viviendas y autom贸viles para ver si la demanda corre el riesgo de superar la oferta.

Los 50 puntos b谩sicos de recortes que se muestran como la proyecci贸n mediana de los responsables de la pol铆tica monetaria de la Fed para el resto de este a帽o tambi茅n aliviar铆an un poco las tasas.

La Fed no puede declarar terminada la batalla de la inflaci贸n. Espero que no haya m谩s ca铆das en el 铆ndice de precios PCE b谩sico hasta el a帽o pr贸ximo.

El recorte de tasas de 50 puntos b谩sicos en septiembre estaba justificado porque las tasas estaban "descorrelacionadas" con la disminuci贸n de la inflaci贸n y la tasa de desempleo cerca de su nivel sostenible. El nivel de deuda de EE.UU. es motivo de preocupaci贸n por las tasas a largo plazo 聽 Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "