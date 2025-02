El EURUSD sube un 0.25% a pesar de caída en la confianza de inversores en Alemania

El Euro se fortalece frente al dólar tras datos de inflación en EE.UU. y a pesar de la caída en la confianza de inversores en Alemania El euro registró un alza por encima de los 1,095 dólares, acercándose a los niveles vistos en enero de este año, impulsado por un dólar más débil tras la publicación de datos de inflación mayorista en Estados Unidos que fueron menores de lo esperado. Estos resultados han aumentado la confianza de los inversores en que la Reserva Federal podría estar cerca de iniciar un ciclo de recortes de tipos de interés. No obstante, el panorama en Europa no es tan optimista. Una reciente encuesta reveló una confianza de los inversores en Alemania más débil de lo anticipado, lo que suele ser una indicación de tendencias más amplias dentro de la eurozona. El Indicador ZEW de Sentimiento Económico para la mayor economía europea cayó 22,6 puntos en un mes, situándose en 19,2 puntos, muy por debajo de las expectativas de 32 puntos. Esta caída en la confianza refleja crecientes preocupaciones sobre la economía alemana y su capacidad para mantener el crecimiento en medio de un entorno global incierto. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil A pesar de estos desafíos, desde el lunes los inversores han incrementado ligeramente sus expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) podría llevar a cabo dos recortes de tipos en su reunión de mediados de octubre, una señal de que los mercados esperan medidas más agresivas para apoyar a la economía de la eurozona. En resumen, mientras que el euro se fortalece frente al dólar debido a factores externos, las señales mixtas dentro de la eurozona, especialmente en Alemania, podrían influir en las decisiones futuras del BCE y afectar la trayectoria del euro en los próximos meses. Tras salir del rango lateral, el EURUSD podria continuar el impulso, que equivale a la amplitud del rango anterior ubicado entre los 1.09403 - 1.09403. El objetivo alcista se establece en los 1.09652. Fuente: xStation 5

