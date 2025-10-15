El FMI eleva sus perspectivas de crecimiento mundial 🔎

Pierre-Olivier Gourinchas, Director del Departamento de Estudios del FMI, junto con Petya Koeva Brooks (Subdirectora) y Deniz Igan (Jefa de División), presentaron las últimas Perspectivas de la Economía Mundial.

El Fondo pronostica un crecimiento del PIB mundial del 3,2% en 2025 y del 3,1% en 2026, señalando que la desinflación se ha desacelerado y que las presiones sobre los precios siguen siendo más persistentes de lo previsto. Gourinchas advirtió que el shock arancelario estadounidense sigue actuando como un factor negativo de oferta, impulsando la inflación y lastrando el crecimiento. Sin embargo, el impacto general de la guerra comercial ha sido menor de lo que se temía inicialmente, gracias a las limitadas represalias y a la resiliencia de las cadenas de suministro.

Las tensiones comerciales siguen siendo el principal riesgo a la baja. El escenario adverso del FMI sugiere que una nueva escalada podría reducir la producción mundial en alrededor de 0,3 puntos porcentuales. Gourinchas también destacó la fragmentación geopolítica y el auge actual de la inversión en inteligencia artificial como factores que definen la dinámica global. Un dólar más débil ha aliviado las condiciones financieras y reducido las presiones inflacionarias impulsadas por las importaciones en muchos mercados emergentes.

Principales métricas del informe