El Nasdaq 100 sube un 1,5% 📈

Los futuros del Nasdaq 100 suben alrededor de un 1,5% hoy antes de la apertura del mercado estadounidense, recuperando parte de las recientes pérdidas ante la mejora del clima de confianza en torno al cierre parcial del gobierno de EE. UU.
Los catalizadores del Nasdaq 100
Las recientes votaciones en el Senado acercan la aprobación de un paquete de financiación temporal. El mercado interpreta esto como un paso firme hacia el fin del cierre gubernamental, que ya dura más de 40 días, incluso si el proceso legislativo aún no ha concluido por completo.
En este contexto, los inversores prefieren anticiparse a los acontecimientos, descontando ya un escenario de reapertura del gobierno y un retorno a una mayor previsibilidad fiscal, lo que respalda la valoración de los activos estadounidenses.
El repunte también se vio impulsado por informes que indican que China ha suspendido temporalmente algunas restricciones a la exportación de metales de tierras raras.
Esta tendencia se ve reforzada por los excelentes datos de TSMC. Los ingresos récord tranquilizan al mercado sobre la solidez de la demanda impulsada por el desarrollo de la inteligencia artificial, que sigue siendo un motor clave del crecimiento en Wall Street.
