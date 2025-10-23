El gas natural cae tras el informe de inventarios de la EIA

Conclusiones clave NATGAS cae tras el rollover

El informe de gas natural de la EIA mostró una cifra de 87B frente a 83B esperados.

El gas natural pierde valor hoy tras el rollover, en medio del informe de inventarios de Estados Unidos, que registró un aumento de 87 mil millones de pies cúbicos frente a los 83 mil millones esperados y los 80 mil millones del reporte anterior. Este resultado señala un aumento en la producción y una demanda más débil, a pesar del inicio de la temporada de calefacción. Fuente: xStation5

