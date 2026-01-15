Leer más
15:17 · 15 de enero de 2026

El gas natural intenta recuperarse tras el informe de la EIA 🔎

Conclusiones clave
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
Conclusiones clave
  • El gas natural intenta rebotar tras un dato de inventarios decepcionante, con el clima frío proyectado como el principal soporte para una recuperación hacia USD 3,5.

Los futuros de gas natural en Henry Hub iniciaron con una reacción bajista tras los datos de la EIA, que mostraron una caída de inventarios de 71 bcf, menor a lo esperado (91 bcf) y muy por debajo de la lectura previa de 119 bcf. Después de ese primer movimiento, los contratos comenzaron a rebotar, recuperando parte del terreno perdido.

Fuente: xStation5

Entre el Q4 2025 y enero de 2026, los precios se desplomaron desde casi $5,30/MMBtu en diciembre hasta $3,1/MMBtu a mediados de enero, reflejando la presión de inventarios y una demanda más débil.

Fuente: xStation5

Ahora, el factor climático gana protagonismo: la NOAA anticipa temperaturas por debajo de la media estacional en los estados más fríos de EE.UU. entre el 22 y el 28 de enero. Si este pronóstico se confirma, la demanda de calefacción podría aumentar y estabilizar los futuros en torno a $3,5/MMBtu.

Fuente: NOAA, Climate Prediction Centre

16 de enero de 2026, 16:18

Resumen diario: Bancos y tecnología arrastran al alza los índices
16 de enero de 2026, 14:52

Las tecnológicas pagarían nueva generación eléctrica en plan de Trump para frenar alzas de la luz
16 de enero de 2026, 14:27

Tres mercados a observar la próxima semana (16.01.2026)
16 de enero de 2026, 14:23

El más grande en su clase: ¿Qué dicen las ganancias de BlackRock sobre el mercado?

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo