El gas natural (NATGAS) cae más del 5%

🔴 Visión Semanal 9h30 AM (GMT-4): la limitada demanda de gas en EE. UU. hunde a NATGAS La limitada demanda de gas de las centrales eléctricas en EE. UU. reduce los precios durante un período clave de refrigeración Los precios del gas natural registran hoy un retroceso superior al 5%, tras un fuerte repunte a finales de la semana pasada. El viernes, los pronósticos apuntaban a temperaturas significativamente más altas para las próximas dos semanas, pero las proyecciones más recientes sugieren un calor ligeramente menos intenso del esperado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La NOAA indica una probabilidad del 40-60% de temperaturas por encima de lo normal en casi todas las regiones de EE. UU. Sin embargo, esto no es suficiente para impulsar el consumo de gas por encima de los niveles habituales. Esto ha llevado a que los datos de consumo de gas natural para generación eléctrica regresen a niveles cercanos al promedio de cinco años. Cabe destacar que el pico de consumo de gas para producción eléctrica suele darse a finales de julio, un período en el que los inventarios de gas suelen crecer más lentamente que durante mayo y junio. El consumo de gas para generación eléctrica ha descendido al promedio de cinco años. En las próximas semanas, se espera que alcance su punto máximo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Situación técnica de NATGAS (Gráfico Diario) El viernes, los precios del gas alcanzaron su media móvil de 100 períodos. Hoy, el precio retrocede desde esos niveles, cayendo hasta casi 3,5 USD/MMBTU, tras romper tanto la media móvil de 14 períodos como la de 50 períodos. Actualmente, el nivel clave de soporte se encuentra en torno a la media móvil de 200 períodos. Según la estacionalidad, las caídas podrían persistir hasta aproximadamente la segunda semana de julio.

