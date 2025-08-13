El gas natural rebota un 2% tras la venta masiva provocada por temores al agosto más frío en 8 años ⛈️

Los futuros de gas natural Henry Hub en EE. UU. suben cerca de un 2% hoy, tras varios días recientes de fuertes caídas. Ayer, los precios de los futuros de gas natural cayeron a su nivel más bajo en nueve meses. Las previsiones y el desarrollo de un huracán en el Atlántico podrían enfriar aún más las temperaturas, reduciendo la demanda de electricidad en EE. UU. Las estimaciones sugieren que este agosto podría ser el más frío del país en ocho años.

Al observar las previsiones meteorológicas para EE. UU., parece poco probable que el modesto repunte de hoy esté impulsado por factores climáticos. Las proyecciones no han cambiado significativamente en los últimos días. Las temperaturas a lo largo de la costa este de EE. UU. se mantienen mayormente en línea con, o ligeramente por debajo de, los promedios estacionales (excepto en la costa de Florida), mientras que el pronóstico para el Medio Oeste —aunque caluroso— está lejos de ser extremo.

Esta región del país también está menos densamente poblada, lo que significa que el posible aumento de demanda por aire acondicionado se mantiene limitado, a pesar de las altas temperaturas. Según datos de NatGasWeather, la producción de gas natural en EE. UU. ha superado los 3.100 millones de pies cúbicos diarios durante meses, lo que indica un equilibrio saludable entre oferta y demanda. El leve repunte de hoy parece deberse más a factores técnicos que a fundamentos de mercado.