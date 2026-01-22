El gas natural sube un 11% mientras las heladas en el Ártico estadounidense alcanzan un nivel récord desde 2022

Las alzas en el mercado del gas natural se mantienen con fuerza antes del rollover de contratos programado para hoy. El gas natural Henry Hub de Estados Unidos registra un alza cercana al 11%, avanzando hacia los USD 5,6 por MMBtu. En solo tres sesiones, los futuros de gas natural en EE. UU. se han disparado alrededor de 75%, alcanzando sus niveles más altos desde 2022.

El principal catalizador es una ola de frío ártico y la mayor tormenta invernal de la temporada . Durante el fin de semana, se espera que más de 175 millones de personas en EE. UU. enfrenten nevadas, lluvia congelante y condiciones de hielo , lo que impulsa la demanda de calefacción .

El movimiento también se ha visto amplificado por un short squeeze típico de eventos climáticos. Un giro abrupto en los pronósticos forzó a los operadores a cerrar posiciones bajistas , especialmente después de que los hedge funds se tornaran crecientemente negativos en gas natural la semana pasada.

El frío intenso también eleva riesgos por el lado de la oferta . Temperaturas extremadamente bajas pueden congelar humedad en la infraestructura, interrumpiendo la producción y los flujos de exportación de GNL .

Los precios spot también explotaron . Las cotizaciones cash del Henry Hub para entregas a fines de enero saltaron hacia los USD 13 por MMBtu (desde cerca de USD 7 el martes y por debajo de USD 4 a fines de la semana pasada). En el noreste de EE. UU. , limitado por gasoductos, se reportaron operaciones cercanas a USD 30 por MMBtu .

A primera vista, los datos de inventarios en EE. UU. podrían parecer “bajistas” : las estimaciones apuntan a un retiro de alrededor de 98 bcf , frente a un promedio quinquenal de 191 bcf , lo que sugiere reservas aún por encima de lo estacional y cierto colchón .

Sin embargo, Bloomberg señala que el próximo informe semanal podría mostrar uno de los mayores retiros registrados si la congelación de este fin de semana provoca un salto abrupto del consumo .

El rally impulsado por el frío no se limita a EE. UU. Los precios del gas también han encontrado soporte en Europa y Asia . Europa se prepara para otra ola de frío y sigue altamente dependiente del GNL estadounidense tras perder gran parte del suministro ruso durante la crisis energética de 2022.

Estados Unidos es el mayor exportador mundial de GNL , y los flujos hacia terminales de exportación representan cerca del 17% de la producción total de gas del país, vinculando aún más los precios locales a la dinámica global .

En Asia , el benchmark regional subió a su nivel más alto desde fines de noviembre . Aunque Asia mantiene inventarios más holgados que Europa , un frío prolongado podría intensificar la competencia global por GNL .

Si bien el mercado venía anticipando un exceso de oferta a futuro con la entrada de nuevos proyectos de GNL desde 2026 , el repunte actual es mayoritariamente climático , no el resultado de un cambio estructural en los fundamentos de largo plazo .

Conclusión: el gas natural se ha convertido en una materia prima mucho más global y “flexible”, lo que implica que las reacciones de precios al clima y a los flujos de GNL pueden ser más rápidas y pronunciadas que en el pasado.

Gas natural Henry Hub de EE. UU. (marco temporal D1)

El RSI se ha ubicado por encima de 70, señalando condiciones de sobrecompra y mayor riesgo de corrección. No obstante, una corrección relevante probablemente requeriría una mejora en los pronósticos meteorológicos. El gas natural cotiza actualmente en sus niveles más altos desde diciembre de 2022.

Fuente: xStation5

Desde la última renovación del contrato, NATGAS ha ganado casi el 50%.

Fuente: xStation5

