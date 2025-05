El gas natural sube un 4,5 % hasta un máximo de un mes debido a una menor producción y una demanda sólida. 📈

Los futuros del gas natural en el Henry Hub de EE. UU. (gas natural) registran hoy una alza cercana al 5 % hasta los 3,80 dólares por millón de BTU, el nivel más alto desde el 9 de abril. Los operadores parecen cada vez más enfocados en la zona clave de resistencia en torno a los 4 dólares, impulsados por una oferta más ajustada en EE. UU., una demanda estable y un contexto técnico más favorable. En abril, tanto los flujos de gas de alimentación hacia las plantas de GNL como la producción total registraron un aumento moderado, pero la producción de gas en los 48 estados continentales descendió —de 105,8 a 103,4 mil millones de pies cúbicos diarios (bcfd)— lo que atrajo la atención del mercado.

Actualmente, los inventarios de gas natural en EE. UU. se sitúan en torno a un 3 % por encima del promedio estacional de cinco años. Este excedente se atribuye en gran medida a las temperaturas templadas de primavera y al mantenimiento programado en terminales de exportación clave, como Cameron LNG en Luisiana y la planta de Cheniere en Corpus Christi, Texas.

De cara al futuro, los analistas advierten que si los futuros del crudo estadounidense cayeran un 15 % en 2025, esto podría ralentizar la producción de gas asociado —potencialmente brindando soporte a los precios del gas natural. Según estimaciones de LSEG, la demanda podría caer brevemente hasta los 95,5 bcfd la próxima semana antes de recuperarse hacia los 98,2 bcfd poco después. Si bien los niveles de almacenamiento se mantienen cómodamente abastecidos por ahora, las limitaciones de oferta vinculadas a paradas programadas de plantas podrían ofrecer soporte de corto plazo a los precios, incluso si las condiciones meteorológicas generales siguen siendo benignas. Hoy, el gas natural superó el retroceso de Fibonacci del 38,2 % de la última onda bajista iniciada en marzo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "