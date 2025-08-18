Leer más

El gobierno de EE. UU. negocia participación de 10.000 millones de dólares en Intel 💵📌

14:55 18 de agosto de 2025

Intel (INTC.US) se encuentra en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para transformar parte de la subvención de 10.900 millones USD del CHIPS Act en una participación accionaria de hasta 10 % en la compañía.

Simbolo de intel en un lago
 
 
 

Según fuentes cercanas, el paquete podría valorarse en torno a 10.000 millones USD, lo que convertiría al gobierno estadounidense en uno de los principales accionistas de Intel.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Contexto político y corporativo

La negociación surge tras la reunión del expresidente Donald Trump con Lip-Bu Tan, CEO de Intel, en un encuentro que buscó disipar tensiones generadas por los vínculos previos de Tan con compañías chinas.

El posible acuerdo es percibido como un salvavidas financiero para el negocio de Intel, en especial para su proyecto de megafábrica en Ohio, que apunta a convertirse en el mayor centro mundial de fabricación de semiconductores pero que enfrenta retrasos y sobrecostos.

Evolución bursátil

  • El 14 de agosto, tras los rumores iniciales, la acción de Intel subió +8 %.

  • Sin embargo, en la jornada de hoy cae -4,7 %, reflejando la incertidumbre sobre el desenlace de la operación.

Estrategia bajo Lip-Bu Tan

Lip-Bu Tan CEO de Intel

Mientras que el ex CEO Pat Gelsinger había asegurado 8.000 millones USD en subvenciones y apostado por una expansión acelerada de fábricas, Tan ha optado por un enfoque más cauto, ralentizando la construcción y condicionando nuevas inversiones a la evolución de la demanda.

Claves para el mercado:

  • El acuerdo sería un precedente histórico, con el Estado tomando participación directa en un gigante tecnológico privado.

  • De confirmarse, reforzaría la política industrial de Washington para asegurar la soberanía en semiconductores frente a la competencia con China.

  • A corto plazo, la volatilidad en las acciones de Intel seguirá ligada a las señales sobre la negociación y al avance de la megafábrica en Ohio.

Grafico de precios de las acciones de intel
 

Fuente: xStation5.

 

________

 

📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí: 

 

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

19.08.2025
21:11

La tecnología arrastra a Wall Street, el yen supera al G10 y la energía retrocede

Wall Street experimenta una corrección impulsada por las ventas en el sector tecnológico. El Nasdaq ( -1.2%) lidera las caídas, seguido...

 20:52

⛈️ El GAS NATURAL cae 5% por el huracán Erin en el Atlántico y el clima frío en EE.UU.

Los futuros de gas natural Henry Hub en EE.UU. (NATGAS) caen casi 6% hoy, alcanzando mínimos de casi nueve meses. La caída está impulsada...

 19:48

📉 El Nasdaq 100 cae un 1,4%

Una corrección en el sector tecnológico sigue a los sólidos resultados de Home Depot, lo que se suma al debate sobre futuros recortes...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo