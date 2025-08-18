El gobierno de EE. UU. negocia participación de 10.000 millones de dólares en Intel 💵📌

Intel (INTC.US) se encuentra en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para transformar parte de la subvención de 10.900 millones USD del CHIPS Act en una participación accionaria de hasta 10 % en la compañía.

Según fuentes cercanas, el paquete podría valorarse en torno a 10.000 millones USD, lo que convertiría al gobierno estadounidense en uno de los principales accionistas de Intel.

Contexto político y corporativo

La negociación surge tras la reunión del expresidente Donald Trump con Lip-Bu Tan, CEO de Intel, en un encuentro que buscó disipar tensiones generadas por los vínculos previos de Tan con compañías chinas.

El posible acuerdo es percibido como un salvavidas financiero para el negocio de Intel, en especial para su proyecto de megafábrica en Ohio, que apunta a convertirse en el mayor centro mundial de fabricación de semiconductores pero que enfrenta retrasos y sobrecostos.

Evolución bursátil

El 14 de agosto , tras los rumores iniciales, la acción de Intel subió +8 % .

Sin embargo, en la jornada de hoy cae -4,7 %, reflejando la incertidumbre sobre el desenlace de la operación.

Estrategia bajo Lip-Bu Tan

Mientras que el ex CEO Pat Gelsinger había asegurado 8.000 millones USD en subvenciones y apostado por una expansión acelerada de fábricas, Tan ha optado por un enfoque más cauto, ralentizando la construcción y condicionando nuevas inversiones a la evolución de la demanda.

Claves para el mercado:

El acuerdo sería un precedente histórico , con el Estado tomando participación directa en un gigante tecnológico privado.

De confirmarse, reforzaría la política industrial de Washington para asegurar la soberanía en semiconductores frente a la competencia con China.

A corto plazo, la volatilidad en las acciones de Intel seguirá ligada a las señales sobre la negociación y al avance de la megafábrica en Ohio.

Fuente: xStation5.

________

