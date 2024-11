El 铆ndice chino Hang Seng, que refleja el desempe帽o de las empresas m谩s importantes de China, sube m谩s de un 3,5% hoy. Los inversores esperan que los aranceles m谩s altos que Trump probablemente impondr谩 a la econom铆a china puedan hacer que las herramientas de est铆mulo anunciadas para la econom铆a sean finalmente m谩s fuertes de lo esperado originalmente. Los datos de importaci贸n de octubre tambi茅n complacieron al mercado hoy, asegur谩ndole que la econom铆a de China puede haber comenzado a "sentir" lentamente las medidas de ayuda hasta ahora. Las importaciones de acero aumentaron m谩s fuerte desde 2015, mientras que las importaciones de gas y carb贸n aumentaron un 14% interanual.

Liu Shijin, ex subdirector del Centro de Investigaci贸n para el Desarrollo del Consejo de Estado, sugiri贸 que se necesitar谩n cambios estructurales m谩s all谩 de las medidas de alivio a corto plazo para estimular la demanda a largo plazo.

Actualmente, el mercado especula que el tama帽o final del est铆mulo de China podr铆a ser de 12 billones de yuanes (alrededor de 1,6 billones de d贸lares) frente a los 10 billones de yuanes (1,4 billones de d贸lares) esperados anteriormente.

De esa cantidad, 2 billones de yuanes se destinar铆an a estimular directamente el consumo, 4 billones de yuanes al mercado inmobiliario y 6 billones de yuanes a los gobiernos regionales para convertir la deuda en bonos a bajo inter茅s.

ANZ Research indicó que las expectativas en torno a programas de estímulo más fuertes no están totalmente justificadas, ya que el impulso de los datos de China hasta el momento sugiere que los objetivos de crecimiento para este año (5% del PIB) son los adecuados. El Hang Seng se dispara más de un 2% Después de las caídas temporales provocadas por las elecciones estadounidenses, los inversores comenzaron a acumular activos chinos nuevamente, y el Hang Seng cerró la sesión con un alza de más del 2%. Las acciones de los desarrolladores inmobiliarios y los bienes de consumo tuvieron el mejor desempeño durante la sesión china. El tamaño actual esperado del "estímulo" es de aproximadamente 1,4 billones de dólares; Se espera que su escala sea similar a la de 2008. Los futuros del Hang Seng cotizan al alza hoy y están probando máximos locales; los promedios MACD sugieren que el impulso alcista puede extenderse. Las caídas de ayer se han borrado por completo. Los niveles de resistencia más cercanos son 7700 - 7800 puntos (reacciones de precios anteriores y el Fibonacci 23,6 del último impulso alcista).   Fuente: xStation5

