El Hang Seng se dispara ante los nuevos estímulos de China

El Hang Seng recupera pérdidas y sube más de un 2% tras conocerse que Pekín podría considerar un paquete de estímulo fiscal sustancial de 1,4 billones de dólares (10 billones de yuanes). Podría haber una expansión adicional si Trump se establece finalmente como presidente de Estados Unidos. China podría destinar 1,4 billones de dólares a impulsar su economía China está preparando su intervención económica más importante desde la pandemia, lo que indica un cambio en el enfoque de Beijing para gestionar su desaceleración económica. El paquete integral, según informó Reuters, representa más del 8% del PIB de China y tiene como objetivo abordar los múltiples desafíos que enfrenta la segunda economía más grande del mundo. El estímulo planificado se implementaría a lo largo de varios años, con especial atención a la resolución de los problemas de deuda de los gobiernos locales y la estabilización del atribulado sector inmobiliario Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Puntos clave de la intervención: Pekín está considerando un enorme plan de estímulo fiscal de 1,4 billones de dólares (10 billones de yuanes) para abordar los desafíos económicos

El paquete incluye 6 billones de yuanes para la resolución de la deuda local y 4 billones de yuanes para la compra de terrenos y propiedades

Posible expansión del estímulo si Trump gana la presidencia de Estados Unidos, con aprobación prevista para la reunión legislativa de noviembre El momento y la escala de esta iniciativa, que ha sido recibida positivamente por el Hang Seng, reflejan la creciente preocupación entre los responsables políticos chinos sobre la trayectoria de la economía. El viceministro de Finanzas, Liao Min, ha enfatizado el compromiso del gobierno de fortalecer los ajustes anticíclicos, mientras que los economistas anticipan que las medidas ayudarán a alcanzar el objetivo de crecimiento anual de China de alrededor del 5%. Los datos recientes que muestran una disminución del 3,5% en los ingresos y ganancias industriales durante los primeros tres trimestres de 2023 subrayan la urgencia de estas intervenciones. Esta medida estratégica se produce en medio de tensiones económicas internacionales más amplias, en particular con Estados Unidos, y demuestra la determinación de China de mantener la estabilidad económica a través de una intervención fiscal significativa. Se espera que la aprobación final del paquete de estímulos se produzca en la próxima reunión del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo a principios de noviembre. Anteriormente, el Banco Popular de China ya había anunciado un paquete de medidas de estímulo, que llevó al Hang Seng a dispararse más de un 4%. Tras este paquete, el índice ha tenido un comportamiento volátil, con distintas subidas y bajadas. El Hang Seng se dispara Tras conocerse la noticia de los posibles estímulos de China, el Hang Seng ha registrado una destacada subida del 2% con la que recupera las pérdidas de las últimas semanas. La resistencia para el índice está en 7677, mientras que el soporte se mantiene cerca de los mínimos recientes en 7097. El RSI se está acercando a la zona de sobreventa, mostrando una divergencia alcista, mientras que el MACD se está ajustando, lo que indica un posible cruce alcista en el futuro. Fuente: xStation ¿Cómo invertir en China? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs de China, como el CNYA.DE o el ICHN.NL. También podemos invertir en sectores concretos de la economía como el tecnológico a través del ETF KWEB.UK. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

